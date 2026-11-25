Нефтехимик - Ротор 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
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Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
|24.08.2026
|Россия — Лига Pari
|8-й тур
|0 : 1
|05.04.2026
|Россия — Лига Pari
|27-й тур
|3 : 1
|05.10.2025
|Россия — Лига Pari
|13-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|26.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|2 : 1
|15.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 3
|09.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|14.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|17.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|18
|49
| 2
Повышение
|Урал
|18
|37
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|19
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|19
|34
|5
|Велес
|20
|32
|6
|Спартак Кс
|19
|29
|7
|Шинник
|19
|28
|8
|Челябинск
|19
|27
|9
|Волга Ул
|20
|25
|10
|Уфа
|19
|23
|11
|Ротор
|18
|22
|12
|СКА-Хабаровск
|19
|20
|13
|Арсенал Т
|18
|20
|14
|Ленинградец
|19
|18
|15
|КАМАЗ
|18
|17
| 16
Зона вылета
|Енисей
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|18
|12
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