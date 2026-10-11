Ренн - Осер 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127 11 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1 , 6-й тур Главный судья: Вилли Делажо (Франция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Ренн Ренн Осер Осер 30 вр Брис Самба 4 зщ Чарли Крессуэлл 48 зщ Абдельхамид Аит Будлал 95 пз Пшемыслав Франковски 26 пз Кентен Мерлен 21 пз Валентин Ронжье 28 пз Адриен Томассон 45 пз Махди Камара 90 нп Исса Сумаре 11 нп Мусса Аль-Тамари 9 нп Эстебан Леполь 23 вр Мамаду Диоп 4 зщ Аксель Туанзебе 20 зщ Синали Дьоманде 92 зщ Клеман Акпа 27 зщ Ламин Си 22 зщ Фредрик Оппегорд 3 пз Реми Лабо Ласкари 10 пз Дэнни Намасо 46 пз Артур Пьедфор 5 пз Кевин Дануа 9 нп Кэмерон Арчер Главные тренеры Франк Эз Кристоф Пеллиссье Уильям Стилл История личных встреч 22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 0 : 3 19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 2 : 2 06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 0 : 1 03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 4 : 0 11.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 0 11.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур 5 : 0 12.02.2014 Кубок Франции 1/8 финала 0 : 1 11.03.2012 Франция - Лига 1 27-й тур 1 : 1 23.10.2011 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 1 02.04.2011 Франция - Лига 1 29-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Монако 5 13 2 Лига чемпионов Лион 6 11 3 Лига чемпионов Париж 5 11 4 Лига чемпионов Лилль 5 10 5 Лига Европы Ренн 5 10 6 Лига конференций ПСЖ 5 8 7 Ланс 6 7 8 Анже 5 7 9 Страсбург 5 7 10 Ле-Ман 5 6 11 Осер 5 6 12 Брест 5 5 13 Лорьян 5 5 14 Тулуза 5 5 15 Ницца 5 5 16 Стыковая зона Труа 5 4 17 Зона вылета Марсель 5 3 18 Зона вылета Гавр 5 2