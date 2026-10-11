Ренн - Осер 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
11 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Ренн
Ренн
Осер
Осер
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|28
|пз
|Адриен Томассон
|45
|пз
|Махди Камара
|90
|нп
|Исса Сумаре
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|27
|зщ
|Ламин Си
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|3
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|10
|пз
|Дэнни Намасо
|46
|пз
|Артур Пьедфор
|5
|пз
|Кевин Дануа
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Франк Эз
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
История личных встреч
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|12.02.2014
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 1
|11.03.2012
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|23.10.2011
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|02.04.2011
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|6
|11
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Ренн
|5
|10
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|5
|8
|7
|Ланс
|6
|7
|8
|Анже
|5
|7
|9
|Страсбург
|5
|7
|10
|Ле-Ман
|5
|6
|11
|Осер
|5
|6
|12
|Брест
|5
|5
|13
|Лорьян
|5
|5
|14
|Тулуза
|5
|5
|15
|Ницца
|5
|5
| 16
Стыковая зона
|Труа
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Марсель
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гавр
|5
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков