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Ренн - Осер 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
11 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ренн
Осер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ренн
Ренн
Осер
Осер
30 Франция вр Брис Самба
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
48 Марокко зщ Абдельхамид Аит Будлал
95 Польша пз Пшемыслав Франковски
26 Франция пз Кентен Мерлен
21 Франция пз Валентин Ронжье
28 Франция пз Адриен Томассон
45 Франция пз Махди Камара
90 Сенегал нп Исса Сумаре
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Эстебан Леполь
23 Мавритания вр Мамаду Диоп
4 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
20 Кот-д&#039;Ивуар зщ Синали Дьоманде
92 Кот-д&#039;Ивуар зщ Клеман Акпа
27 Франция зщ Ламин Си
22 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
3 Гваделупа пз Реми Лабо Ласкари
10 Камерун пз Дэнни Намасо
46 Бельгия пз Артур Пьедфор
5 Франция пз Кевин Дануа
9 Англия нп Кэмерон Арчер
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Кристоф Пеллиссье
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Осер0 : 3Ренн
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Ренн2 : 2Осер
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Ренн0 : 1Осер
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Осер4 : 0Ренн
11.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Осер0 : 0Ренн
11.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Ренн5 : 0Осер
12.02.2014 Кубок Франции 1/8 финала Осер0 : 1Ренн
11.03.2012 Франция - Лига 1 27-й тур Ренн1 : 1Осер
23.10.2011 Франция - Лига 1 11-й тур Осер0 : 1Ренн
02.04.2011 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн0 : 0Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Лион611
3
Лига чемпионов
Париж511
4
Лига чемпионов
Лилль510
5
Лига Европы
Ренн510
6
Лига конференций
ПСЖ58
7 Ланс67
8 Анже57
9 Страсбург57
10 Ле-Ман56
11 Осер56
12 Брест55
13 Лорьян55
14 Тулуза55
15 Ницца55
16
Стыковая зона
Труа54
17
Зона вылета
Марсель53
18
Зона вылета
Гавр52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ренн
0%
Ничья
0%
Осер
0%

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