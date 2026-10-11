Пяст - Видзев 11 Октября прямая трансляция
11 Октября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Пяст
Гливице
Видзев
Лодзь
История личных встреч
|23.05.2026
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 1
|28.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 2
|28.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|3 : 2
|23.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|2 : 3
|10.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|9
|19
| 3
Лига Европы
|Лех П
|8
|19
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|9
|17
|5
|Заглембе Л
|9
|15
|6
|Погонь
|8
|15
|7
|Корона
|9
|15
|8
|ГКС Катовице
|9
|15
|9
|Пяст
|9
|13
|10
|Ягеллония
|8
|12
|11
|Висла Плоцк
|9
|11
|12
|Видзев
|9
|9
|13
|Радомяк
|9
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Вечиста Краков
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Шлёнск
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Мотор
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ракув
|10
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков