01:20 ()
Расписание матчей
Воскресенье 11 октября
Свернуть список

Пяст - Видзев 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Пяст
Видзев

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Пяст
Гливице
Видзев
Лодзь
История личных встреч
23.05.2026 Польша — Экстракласса 34-й тур Видзев2 : 1Пяст
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Пяст0 : 2Видзев
28.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Пяст0 : 2Видзев
21.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Видзев1 : 0Пяст
07.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Видзев1 : 0Пяст
29.09.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Пяст3 : 2Видзев
23.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Видзев2 : 3Пяст
10.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Пяст1 : 2Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З922
2
Лига чемпионов
Легия919
3
Лига Европы
Лех П819
4
Лига конференций
Висла Кр917
5 Заглембе Л915
6 Погонь815
7 Корона915
8 ГКС Катовице915
9 Пяст913
10 Ягеллония812
11 Висла Плоцк911
12 Видзев99
13 Радомяк98
14 Краковия98
15 Вечиста Краков98
16
Зона вылета
Шлёнск96
17
Зона вылета
Мотор96
18
Зона вылета
Ракув103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Пяст
0%
Ничья
0%
Видзев
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close