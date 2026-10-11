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Ян Диоманде прокомментировал первый гол за «Реал» в матче с «Вильярреалом»

Дата публикации: 11-10-2026 22:36

Ян Диоманде прокомментировал первый гол за «Реал» в матче с «Вильярреалом» 

Мадридский «Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче восьмого тура чемпионата Испании сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:0. После игры вингер «сливочных» Ян Диоманде поделился впечатлениями от своего гола.

Футболист признался, что давно ждал возможности отличиться. По его словам, победа стала важным результатом для команды, а собственный забитый мяч принёс ему дополнительную радость.

«Это был хороший матч. Мы всегда играем на победу, и сегодня нам удалось её добиться. Я счастлив. Я долго ждал своего первого гола. Рад и за себя, и за команду», — приводит слова Диоманде официальный сайт мадридского клуба.

Вингер также рассказал о решении, которое принял непосредственно перед ударом. Получив мяч, он выбрал разворот и попытку пробить по воротам, не рассматривая другие варианты продолжения атаки.

«В той ситуации, на мой взгляд, был только один вариант: принять мяч, развернуться и пробить», — отметил футболист.

После восьми туров «Реал» набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» имеет в активе восемь очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Вильярреал» 17 октября сыграет дома с «Эльче». Мадридский «Реал» днём позже встретится с «Севильей».

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