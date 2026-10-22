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ОФИ - Байер 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
ОФИ
ОФИ
0 : 2
Байер
Байер
События матча ОФИ Крит - Байер 04
-5'
Carles Martínez
25'
Алеиш Гарсия
35'
Йонас Хофманн (0 - 1)
37'
Йонас Хофманн (0 - 2)
61'
Таксиархис Фунтас / Кенан Кодро
63'
Мигель Гутьеррес / Факундо Медина
64'
Ибрагим Маза / Йонас Хофманн
64'
Нейтан Телла / Патрик Шик
72'
Яннис Феодосулакис / Айтор Канталапьедра
72'
Яннис Апостолакис / Андреас Бухалакис
74'
Эдмон Тапсоба / Лукас Васкес
74'
Мусса Диаби / Малик Тиллман
79'
Джарелл Куанса
83'
Борха Гонсалес / Константинос Костулас
83'
Танасис Ситмалидис / Тьяго Нусс
86'
Эсекьель Фернандес
87'
Борха Гонсалес
Составы команд
ОФИ
Ираклион, Греция
Байер
Леверкузен, Германия
1АлбанияврКлидман Лило
5ГрециязщКонстантинос Костулас
82'
2ХорватиязщКрешимир Кризманич
24ИталиязщЛоренцо Дикман
41ГрециязщАндреас Бухалакис
72'
15ГрецияпзАхиллеас Пунгурас
14ГрецияпзАнастасиос Андруцос
3ГрецияпзНиколаос Атанасиу
10ИспаниянпАитор Канталапьерда
72'
19Босния и ГерцеговинанпКенан Кодро
61'
18АргентинанпТьяго Нусс
82'
11ГрециянпТаксиархис Фунтас
61'
21ГрецияпзЯннис Апостолакис
72'
46ГрециянпЯннис Теодосулакис
72'
17ИспаниязщБорха Гонсалес
82'
71ГрецияAthanasios Sitmalidis
82'
28ГерманияврЯнис Бласвих
17ИспаниязщЛукас Васкес
74'
5ФранциязщЛуак Баде
4АнглиязщДжарелл Куанса
2АргентиназщФакундо Медина
63'
10СШАпзМалик Тилльман
74'
24ИспанияпзАлеш Гарсия
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
6АргентинапзИгнасио Фернандес
7ГерманияпзЙонас Хофман
64'
14ЧехиянпПатрик Шик
63'
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
63'
23НигерияпзНейтан Телла
63'
30АлжирнпИбрахим Маза
64'
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
74'
19ФранцияпзМусса Диаби
74'
Запасные
13ГрецияврПанайотис Кацикас
43ГрециязщДимитриос Николау
6ГрецияпзЗисис Карахалиос
8ГрецияпзГеоргиос Канеллопулос
23ГрецияManouel Kalafatis
30АргентинаThiago Romano
90ГрецияPavlos Kenourgiakis
1НидерландыврМарк Флеккен
36ГерманияврНиклас Ломб
43ГерманиязщБен Хавигхорст
45ГерманияGabriel Minutillo
Главные тренеры
ГрецияХристос Контис
ИспанияКарлес Мартинес
Голы
Йонас Хофман
0:1
35'
Йонас Хофман
Малик Тилльман
0:2
38'
Наказания
Алеш Гарсия
25'
Джарелл Куанса
79'
Игнасио Фернандес
86'
Борха Гонсалес
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ОФИ - Байер, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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