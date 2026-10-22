ОФИ - Байер 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 ОФИ 0 : 2 Байер События матча ОФИ Крит - Байер 04 -5' Carles Martínez 25' Алеиш Гарсия 35' ⚽ Йонас Хофманн (0 - 1) 37' ⚽ Йонас Хофманн (0 - 2) 61' ⇄ Таксиархис Фунтас / Кенан Кодро 63' ⇄ Мигель Гутьеррес / Факундо Медина 64' ⇄ Ибрагим Маза / Йонас Хофманн 64' ⇄ Нейтан Телла / Патрик Шик 72' ⇄ Яннис Феодосулакис / Айтор Канталапьедра 72' ⇄ Яннис Апостолакис / Андреас Бухалакис 74' ⇄ Эдмон Тапсоба / Лукас Васкес 74' ⇄ Мусса Диаби / Малик Тиллман 79' Джарелл Куанса 83' ⇄ Борха Гонсалес / Константинос Костулас 83' ⇄ Танасис Ситмалидис / Тьяго Нусс 86' Эсекьель Фернандес 87' Борха Гонсалес Составы команд ОФИ Ираклион, Греция Байер Леверкузен, Германия 1 вр Клидман Лило 5 зщ Константинос Костулас 82' 2 зщ Крешимир Кризманич 24 зщ Лоренцо Дикман 41 зщ Андреас Бухалакис 72' 15 пз Ахиллеас Пунгурас 14 пз Анастасиос Андруцос 3 пз Николаос Атанасиу 10 нп Аитор Канталапьерда 72' 19 нп Кенан Кодро 61' 18 нп Тьяго Нусс 82' 11 нп Таксиархис Фунтас 61' 21 пз Яннис Апостолакис 72' 46 нп Яннис Теодосулакис 72' 17 зщ Борха Гонсалес 82' 71 Athanasios Sitmalidis 82' 28 вр Янис Бласвих 17 зщ Лукас Васкес 74' 5 зщ Луак Баде 4 зщ Джарелл Куанса 2 зщ Факундо Медина 63' 10 пз Малик Тилльман 74' 24 пз Алеш Гарсия 9 пз Афонсу Морейра 6 пз Игнасио Фернандес 7 пз Йонас Хофман 64' 14 нп Патрик Шик 63' 3 зщ Мигель Гутьеррес 63' 23 пз Нейтан Телла 63' 30 нп Ибрахим Маза 64' 12 зщ Эдмон Тапсоба 74' 19 пз Мусса Диаби 74' Запасные 13 вр Панайотис Кацикас 43 зщ Димитриос Николау 6 пз Зисис Карахалиос 8 пз Георгиос Канеллопулос 23 Manouel Kalafatis 30 Thiago Romano 90 Pavlos Kenourgiakis 1 вр Марк Флеккен 36 вр Никлас Ломб 43 зщ Бен Хавигхорст 45 Gabriel Minutillo Главные тренеры Христос Контис Карлес Мартинес Голы Йонас Хофман 0:1 35' Йонас Хофман Малик Тилльман 0:2 38' Наказания Алеш Гарсия 25' Джарелл Куанса 79' Игнасио Фернандес 86' Борха Гонсалес 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ОФИ - Байер, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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