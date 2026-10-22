ОФИ - Байер 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
ОФИ
0 : 2
Байер
События матча ОФИ Крит - Байер 04
-5'
Carles Martínez
25'
Алеиш Гарсия
35'
⚽
Йонас Хофманн (0 - 1)
37'
⚽
Йонас Хофманн (0 - 2)
61'
⇄
Таксиархис Фунтас / Кенан Кодро
63'
⇄
Мигель Гутьеррес / Факундо Медина
64'
⇄
Ибрагим Маза / Йонас Хофманн
64'
⇄
Нейтан Телла / Патрик Шик
72'
⇄
Яннис Феодосулакис / Айтор Канталапьедра
72'
⇄
Яннис Апостолакис / Андреас Бухалакис
74'
⇄
Эдмон Тапсоба / Лукас Васкес
74'
⇄
Мусса Диаби / Малик Тиллман
79'
Джарелл Куанса
83'
⇄
Борха Гонсалес / Константинос Костулас
83'
⇄
Танасис Ситмалидис / Тьяго Нусс
86'
Эсекьель Фернандес
87'
Борха Гонсалес
Составы команд
ОФИ
Ираклион, Греция
Байер
Леверкузен, Германия
|1
|вр
|Клидман Лило
|5
|зщ
|Константинос Костулас
82'
|2
|зщ
|Крешимир Кризманич
|24
|зщ
|Лоренцо Дикман
|41
|зщ
|Андреас Бухалакис
72'
|15
|пз
|Ахиллеас Пунгурас
|14
|пз
|Анастасиос Андруцос
|3
|пз
|Николаос Атанасиу
|10
|нп
|Аитор Канталапьерда
72'
|19
|нп
|Кенан Кодро
61'
|18
|нп
|Тьяго Нусс
82'
|11
|нп
|Таксиархис Фунтас
61'
|21
|пз
|Яннис Апостолакис
72'
|46
|нп
|Яннис Теодосулакис
72'
|17
|зщ
|Борха Гонсалес
82'
|71
|Athanasios Sitmalidis
82'
|28
|вр
|Янис Бласвих
|17
|зщ
|Лукас Васкес
74'
|5
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|2
|зщ
|Факундо Медина
63'
|10
|пз
|Малик Тилльман
74'
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|7
|пз
|Йонас Хофман
64'
|14
|нп
|Патрик Шик
63'
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
63'
|23
|пз
|Нейтан Телла
63'
|30
|нп
|Ибрахим Маза
64'
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
74'
|19
|пз
|Мусса Диаби
74'
Запасные
|13
|вр
|Панайотис Кацикас
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|6
|пз
|Зисис Карахалиос
|8
|пз
|Георгиос Канеллопулос
|23
|Manouel Kalafatis
|30
|Thiago Romano
|90
|Pavlos Kenourgiakis
|1
|вр
|Марк Флеккен
|36
|вр
|Никлас Ломб
|43
|зщ
|Бен Хавигхорст
|45
|Gabriel Minutillo
Главные тренеры
|Христос Контис
|Карлес Мартинес
Голы
Йонас Хофман
0:1
35'
Йонас Хофман
Малик Тилльман
0:2
38'
Наказания
Алеш Гарсия
25'
Джарелл Куанса
79'
Игнасио Фернандес
86'
Борха Гонсалес
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ОФИ - Байер, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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