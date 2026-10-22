Арарат-Армения - АЗ Алкмар 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Арарат-Армения
0 : 4
АЗ Алкмар
События матча ФК Арарат-Армения - АЗ
21'
⚽
Вальдемар Бисков (0 - 1)
23'
Бруно Уилсон
27'
⚽
Велли Патати (0 - 2)
44'
Армен Амбарцумян
46'
⇄
Ро-Занжело Даал / Аюб Уфкир
57'
⇄
Карен Мурадян / Армен Амбарцумян
65'
⇄
Мекс Меердинк / Бендегуз Ковач
65'
⇄
Денсо Касиус / Сейя Майкума
73'
⇄
Бернарду Диаш / Хуан Баланта
73'
⇄
Араик Элоян / Сандро Лима
73'
⇄
Бруну Перейра / Эдгар Григорян
73'
⇄
Карлос Франса / Жирайр Шагоян
76'
⚽
Велли Патати (0 - 3)
79'
⚽
Мекс Меердинк (0 - 4)
80'
⇄
Рион Ичихара / Уэсли Хут
80'
⇄
Хессел де Вит / Вальдемар Бисков
Составы команд
Арарат-Армения
Ереван, Армения
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
|98
|вр
|Жоао Бравин
|43
|зщ
|Бруну Вилсон
|47
|зщ
|Александрос Малис
|16
|зщ
|Эдгар Григорян
73'
|2
|пз
|Угу Оливейра
|10
|пз
|Армен Амбарцумян
57'
|8
|пз
|Juan Balanta
73'
|17
|пз
|Максанс Карлье
|77
|нп
|Артур Серобян
|91
|нп
|Сандро Лима
73'
|7
|нп
|Жираир Шагоян
73'
|19
|пз
|Карен Мурадян
57'
|14
|зщ
|Бруну Перейра
73'
|70
|пз
|Бенни
73'
|9
|нп
|Араик Элоян
73'
|95
|нп
|Карлос Франса
73'
|28
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Сеия Маикума
65'
|4
|зщ
|Льюис Схаутен
|29
|зщ
|Уэсли Худт
80'
|34
|зщ
|Мес де Вит
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|17
|пз
|Вальдемар Андреасен
80'
|21
|пз
|Дэйв Квакман
|24
|пз
|Аюб Ауфкир
46'
|7
|нп
|Уэсли Патати
|18
|нп
|Бендегуз Ковач
65'
|11
|пз
|Ро-Зангело Дал
46'
|30
|зщ
|Денсо Касиус
65'
|9
|нп
|Мекс Мердинк
65'
|31
|зщ
|Rion Ichihara
80'
|75
|пз
|Хессел де Вит
80'
Запасные
|1
|вр
|Арман Нерсесян
|5
|зщ
|Луис Фелипе
|25
|нп
|Алиун Ндур
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|12
|вр
|Хоби Верхюлст
|5
|зщ
|Матео Чавес
|22
|зщ
|Элайджа Дейкстра
|14
|пз
|Калвин Стенгс
|27
|нп
|Вассим Бузиан
|54
|нп
|Jerroldino Armantrading
Главные тренеры
|Тулипа
Голы
Вальдемар Андреасен
0:1
21'
Уэсли Патати
Сеия Маикума
0:2
27'
Уэсли Патати
Ро-Зангело Дал
0:3
76'
Мекс Мердинк
Уэсли Патати
0:4
79'
Наказания
Бруну Вилсон
23'
Армен Амбарцумян
44'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арарат-Армения - АЗ Алкмар, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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