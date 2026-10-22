Арарат-Армения - АЗ Алкмар 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Арарат-Армения 0 : 4 АЗ Алкмар События матча ФК Арарат-Армения - АЗ 21' ⚽ Вальдемар Бисков (0 - 1) 23' Бруно Уилсон 27' ⚽ Велли Патати (0 - 2) 44' Армен Амбарцумян 46' ⇄ Ро-Занжело Даал / Аюб Уфкир 57' ⇄ Карен Мурадян / Армен Амбарцумян 65' ⇄ Мекс Меердинк / Бендегуз Ковач 65' ⇄ Денсо Касиус / Сейя Майкума 73' ⇄ Бернарду Диаш / Хуан Баланта 73' ⇄ Араик Элоян / Сандро Лима 73' ⇄ Бруну Перейра / Эдгар Григорян 73' ⇄ Карлос Франса / Жирайр Шагоян 76' ⚽ Велли Патати (0 - 3) 79' ⚽ Мекс Меердинк (0 - 4) 80' ⇄ Рион Ичихара / Уэсли Хут 80' ⇄ Хессел де Вит / Вальдемар Бисков Составы команд Арарат-Армения Ереван, Армения АЗ Алкмар Алкмар, Нидерланды 98 вр Жоао Бравин 43 зщ Бруну Вилсон 47 зщ Александрос Малис 16 зщ Эдгар Григорян 73' 2 пз Угу Оливейра 10 пз Армен Амбарцумян 57' 8 пз Juan Balanta 73' 17 пз Максанс Карлье 77 нп Артур Серобян 91 нп Сандро Лима 73' 7 нп Жираир Шагоян 73' 19 пз Карен Мурадян 57' 14 зщ Бруну Перейра 73' 70 пз Бенни 73' 9 нп Араик Элоян 73' 95 нп Карлос Франса 73' 28 вр Яри Де Бюссер 2 зщ Сеия Маикума 65' 4 зщ Льюис Схаутен 29 зщ Уэсли Худт 80' 34 зщ Мес де Вит 6 пз Пер Копмейнерс 17 пз Вальдемар Андреасен 80' 21 пз Дэйв Квакман 24 пз Аюб Ауфкир 46' 7 нп Уэсли Патати 18 нп Бендегуз Ковач 65' 11 пз Ро-Зангело Дал 46' 30 зщ Денсо Касиус 65' 9 нп Мекс Мердинк 65' 31 зщ Rion Ichihara 80' 75 пз Хессел де Вит 80' Запасные 1 вр Арман Нерсесян 5 зщ Луис Фелипе 25 нп Алиун Ндур 1 вр Роум Джейден Овусу-Одуро 12 вр Хоби Верхюлст 5 зщ Матео Чавес 22 зщ Элайджа Дейкстра 14 пз Калвин Стенгс 27 нп Вассим Бузиан 54 нп Jerroldino Armantrading Главные тренеры Тулипа Голы Вальдемар Андреасен 0:1 21' Уэсли Патати Сеия Маикума 0:2 27' Уэсли Патати Ро-Зангело Дал 0:3 76' Мекс Мердинк Уэсли Патати 0:4 79' Наказания Бруну Вилсон 23' Армен Амбарцумян 44'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арарат-Армения - АЗ Алкмар, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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