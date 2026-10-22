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Арарат-Армения - АЗ Алкмар 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Арарат-Армения
Арарат-Армения
0 : 4
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар
События матча ФК Арарат-Армения - АЗ
21'
Вальдемар Бисков (0 - 1)
23'
Бруно Уилсон
27'
Велли Патати (0 - 2)
44'
Армен Амбарцумян
46'
Ро-Занжело Даал / Аюб Уфкир
57'
Карен Мурадян / Армен Амбарцумян
65'
Мекс Меердинк / Бендегуз Ковач
65'
Денсо Касиус / Сейя Майкума
73'
Бернарду Диаш / Хуан Баланта
73'
Араик Элоян / Сандро Лима
73'
Бруну Перейра / Эдгар Григорян
73'
Карлос Франса / Жирайр Шагоян
76'
Велли Патати (0 - 3)
79'
Мекс Меердинк (0 - 4)
80'
Рион Ичихара / Уэсли Хут
80'
Хессел де Вит / Вальдемар Бисков
Составы команд
Арарат-Армения
Ереван, Армения
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
98БразилияврЖоао Бравин
43ПортугалиязщБруну Вилсон
47ГрециязщАлександрос Малис
16АрмениязщЭдгар Григорян
73'
2ПортугалияпзУгу Оливейра
10АрменияпзАрмен Амбарцумян
57'
8КолумбияпзJuan Balanta
73'
17ФранцияпзМаксанс Карлье
77АрмениянпАртур Серобян
91БразилиянпСандро Лима
73'
7АрмениянпЖираир Шагоян
73'
19АрменияпзКарен Мурадян
57'
14ПортугалиязщБруну Перейра
73'
70Португалияпз Бенни
73'
9АрмениянпАраик Элоян
73'
95БразилиянпКарлос Франса
73'
28БельгияврЯри Де Бюссер
2ЯпониязщСеия Маикума
65'
4НидерландызщЛьюис Схаутен
29НидерландызщУэсли Худт
80'
34НидерландызщМес де Вит
6НидерландыпзПер Копмейнерс
17ДанияпзВальдемар Андреасен
80'
21НидерландыпзДэйв Квакман
24НидерландыпзАюб Ауфкир
46'
7БразилиянпУэсли Патати
18ВенгриянпБендегуз Ковач
65'
11НидерландыпзРо-Зангело Дал
46'
30НидерландызщДенсо Касиус
65'
9НидерландынпМекс Мердинк
65'
31ЯпониязщRion Ichihara
80'
75НидерландыпзХессел де Вит
80'
Запасные
1АрменияврАрман Нерсесян
5БразилиязщЛуис Фелипе
25СенегалнпАлиун Ндур
1НидерландыврРоум Джейден Овусу-Одуро
12НидерландыврХоби Верхюлст
5МексиказщМатео Чавес
22НидерландызщЭлайджа Дейкстра
14НидерландыпзКалвин Стенгс
27НидерландынпВассим Бузиан
54НидерландынпJerroldino Armantrading
Главные тренеры
ПортугалияТулипа
Голы
Вальдемар Андреасен
0:1
21'
Уэсли Патати
Сеия Маикума
0:2
27'
Уэсли Патати
Ро-Зангело Дал
0:3
76'
Мекс Мердинк
Уэсли Патати
0:4
79'
Наказания
Бруну Вилсон
23'
Армен Амбарцумян
44'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арарат-Армения - АЗ Алкмар, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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