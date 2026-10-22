Ювентус - Ренн 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Ювентус 2 : 2 Ренн События матча Ювентус - Стад Ренне 5' ⚽ Зеки Челик (1 - 0) 15' ⚽ Муса Аль-Тамари (1 - 1) 19' Федерико Гатти 43' ⚽ Булайе Диа (1 - 2) Пенальти 46' ⇄ Пьер Калулу / Зеки Челик 60' ⇄ Николас Гонсалес / Федерико Гатти 67' ⚽ Ник Вольтемаде (2 - 2) Пенальти 80' ⇄ Джон Лукуми / Ллойд Келли 80' ⇄ Жереми Бога / Рандаль Коло-Муани 81' ⇄ Себастьян Шиманьски / Адриен Томассон 81' ⇄ Исса Сумаре / Булайе Диа 81' ⇄ Элиэзер Майенда / Муса Аль-Тамари 82' Абдельхамид Аит Будлал 90' ⇄ Керим Алайбегович / Андреа Камбьязо Составы команд Ювентус Турин, Италия Ренн Ренн, Франция 25 вр Гульельмо Викарио 2 зщ Зеки Челик 46' 3 зщ Бремер 4 зщ Федерико Гатти 60' 6 зщ Ллойд Келли 80' 8 пз Тён Копмейнерс 12 пз Дуглас Луис 20 пз Андреа Камбьязо 90+1' 22 пз Уэстон Маккенни 9 нп Рандаль Коло Муани 81' 27 нп Ник Вольтемаде 15 зщ Пьер Калюлю 46' 31 нп Николас Гонсалес 60' 26 зщ Джон Лукуми 80' 13 пз Жереми Бога 81' 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 90+1' 30 вр Брис Самба 4 зщ Чарли Крессуэлл 14 зщ Брайан Рейнольдс 18 зщ Махамаду Нагида 24 зщ Антони Руо 48 зщ Абдельхамид Аит Будлал 21 пз Валентин Ронжье 28 пз Адриен Томассон 81' 45 пз Махди Камара 11 нп Мусса Аль-Тамари 81' 22 нп Булайе Диа 81' 17 пз Себастьян Шиманьски 81' 90 нп Исса Сумаре 81' 12 нп Элиэзер Майенда 81' Запасные 23 вр Карло Пинсольо 33 вр Нето 32 зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо 29 пз Папе Матар Сарр 51 Antonio Stefano Merola 16 вр Николя Леметр 60 вр Килиан Белаззуг 5 зщ Гонсалу Оливейра 95 зщ Пшемыслав Франковски 6 пз Джауи Сиссе 26 пз Кентен Мерлен 70 пз Арно Норден 10 нп Людовик Блас 65 нп Хенрик До Марколино Главные тренеры Лучано Спаллетти Франк Эз Голы Зеки Челик Ник Вольтемаде 1:0 6' Мусса Аль-Тамари Брайан Рейнольдс 1:1 15' Булайе Диа 1:2 43' Ник Вольтемаде 2:2 67' Наказания Федерико Гатти 20' Абдельхамид Аит Будлал 82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Ренн, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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