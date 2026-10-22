Ювентус - Ренн 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Ювентус
2 : 2
Ренн
События матча Ювентус - Стад Ренне
5'
⚽
Зеки Челик (1 - 0)
15'
⚽
Муса Аль-Тамари (1 - 1)
19'
Федерико Гатти
43'
⚽
Булайе Диа (1 - 2)Пенальти
46'
⇄
Пьер Калулу / Зеки Челик
60'
⇄
Николас Гонсалес / Федерико Гатти
67'
⚽
Ник Вольтемаде (2 - 2)Пенальти
80'
⇄
Джон Лукуми / Ллойд Келли
80'
⇄
Жереми Бога / Рандаль Коло-Муани
81'
⇄
Себастьян Шиманьски / Адриен Томассон
81'
⇄
Исса Сумаре / Булайе Диа
81'
⇄
Элиэзер Майенда / Муса Аль-Тамари
82'
Абдельхамид Аит Будлал
90'
⇄
Керим Алайбегович / Андреа Камбьязо
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Ренн
Ренн, Франция
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|2
|зщ
|Зеки Челик
46'
|3
|зщ
|Бремер
|4
|зщ
|Федерико Гатти
60'
|6
|зщ
|Ллойд Келли
80'
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|12
|пз
|Дуглас Луис
|20
|пз
|Андреа Камбьязо
90+1'
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
81'
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
46'
|31
|нп
|Николас Гонсалес
60'
|26
|зщ
|Джон Лукуми
80'
|13
|пз
|Жереми Бога
81'
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
90+1'
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|24
|зщ
|Антони Руо
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|28
|пз
|Адриен Томассон
81'
|45
|пз
|Махди Камара
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
81'
|22
|нп
|Булайе Диа
81'
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
81'
|90
|нп
|Исса Сумаре
81'
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
81'
Запасные
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|33
|вр
|Нето
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|51
|Antonio Stefano Merola
|16
|вр
|Николя Леметр
|60
|вр
|Килиан Белаззуг
|5
|зщ
|Гонсалу Оливейра
|95
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|70
|пз
|Арно Норден
|10
|нп
|Людовик Блас
|65
|нп
|Хенрик До Марколино
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Франк Эз
Голы
Зеки Челик
Ник Вольтемаде
1:0
6'
Мусса Аль-Тамари
Брайан Рейнольдс
1:1
15'
Булайе Диа
1:2
43'
Ник Вольтемаде
2:2
67'
Наказания
Федерико Гатти
20'
Абдельхамид Аит Будлал
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Ренн, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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