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Ювентус - Ренн 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Ювентус
Ювентус
2 : 2
Ренн
Ренн
События матча Ювентус - Стад Ренне
5'
Зеки Челик (1 - 0)
15'
Муса Аль-Тамари (1 - 1)
19'
Федерико Гатти
43'
Булайе Диа (1 - 2)Пенальти
46'
Пьер Калулу / Зеки Челик
60'
Николас Гонсалес / Федерико Гатти
67'
Ник Вольтемаде (2 - 2)Пенальти
80'
Джон Лукуми / Ллойд Келли
80'
Жереми Бога / Рандаль Коло-Муани
81'
Себастьян Шиманьски / Адриен Томассон
81'
Исса Сумаре / Булайе Диа
81'
Элиэзер Майенда / Муса Аль-Тамари
82'
Абдельхамид Аит Будлал
90'
Керим Алайбегович / Андреа Камбьязо
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Ренн
Ренн, Франция
25ИталияврГульельмо Викарио
2ТурциязщЗеки Челик
46'
3Бразилиязщ Бремер
4ИталиязщФедерико Гатти
60'
6АнглиязщЛлойд Келли
80'
8НидерландыпзТён Копмейнерс
12БразилияпзДуглас Луис
20ИталияпзАндреа Камбьязо
90+1'
22СШАпзУэстон Маккенни
9ФранциянпРандаль Коло Муани
81'
27ГерманиянпНик Вольтемаде
15ФранциязщПьер Калюлю
46'
31АргентинанпНиколас Гонсалес
60'
26КолумбиязщДжон Лукуми
80'
13Кот-д&#039;ИвуарпзЖереми Бога
81'
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
90+1'
30ФранцияврБрис Самба
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
14СШАзщБрайан Рейнольдс
18КамерунзщМахамаду Нагида
24ФранциязщАнтони Руо
48МароккозщАбдельхамид Аит Будлал
21ФранцияпзВалентин Ронжье
28ФранцияпзАдриен Томассон
81'
45ФранцияпзМахди Камара
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
81'
22СенегалнпБулайе Диа
81'
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
81'
90СенегалнпИсса Сумаре
81'
12ИспаниянпЭлиэзер Майенда
81'
Запасные
23ИталияврКарло Пинсольо
33Бразилиявр Нето
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
29СенегалпзПапе Матар Сарр
51ИталияAntonio Stefano Merola
16ФранцияврНиколя Леметр
60АлжирврКилиан Белаззуг
5ПортугалиязщГонсалу Оливейра
95ПольшазщПшемыслав Франковски
6ФранцияпзДжауи Сиссе
26ФранцияпзКентен Мерлен
70ФранцияпзАрно Норден
10ФранциянпЛюдовик Блас
65ФранциянпХенрик До Марколино
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ФранцияФранк Эз
Голы
Зеки Челик
Ник Вольтемаде
1:0
6'
Мусса Аль-Тамари
Брайан Рейнольдс
1:1
15'
Булайе Диа
1:2
43'
Ник Вольтемаде
2:2
67'
Наказания
Федерико Гатти
20'
Абдельхамид Аит Будлал
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Ренн, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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