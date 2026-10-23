01:13 ()
Свернуть список

Полесье - Оболонь-Бровар 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
23 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Полесье
Оболонь-Бровар

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Полесье
Житомир
Оболонь-Бровар
Киев
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
26.04.2026 Украина — Премьер-лига 25-й тур Полесье3 : 1Оболонь-Бровар
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Оболонь-Бровар0 : 4Полесье
28.02.2025 Украина — Премьер-лига 19-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Полесье
25.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур Полесье4 : 0Оболонь-Бровар
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур Оболонь-Бровар1 : 0Полесье
02.09.2023 Украина - Премьер-лига 6-й тур Полесье2 : 0Оболонь-Бровар
31.08.2021 Кубок Украины 2-й раунд Оболонь-Бровар1 : 0Полесье
12.06.2021 Украина - Первая лига 30-й тур Полесье1 : 2Оболонь-Бровар
25.11.2020 Украина - Первая лига 15-й тур Оболонь-Бровар3 : 0Полесье
16.09.2020 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Оболонь-Бровар0 : 1Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр924
2
Лига конференций
Полесье922
3
Лига конференций
Металлист 1925818
4 Динамо К816
5 Карпаты915
6 ЛНЗ Черкассы914
7 Заря914
8 Эпицентр99
9 Верес99
10 Колос88
11 Буковина98
12 Левый Берег87
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар87
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка95
16
Зона вылета
Кривбасс75
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Полесье
0%
Ничья
0%
Оболонь-Бровар
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close