Полесье - Оболонь-Бровар 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
23 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
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Составы команд
Полесье
Житомир
Оболонь-Бровар
Киев
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|26.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
|28.02.2025
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|16.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|31.08.2021
|Кубок Украины
|2-й раунд
|1 : 0
|12.06.2021
|Украина - Первая лига
|30-й тур
|1 : 2
|25.11.2020
|Украина - Первая лига
|15-й тур
|3 : 0
|16.09.2020
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|9
|24
| 2
Лига конференций
|Полесье
|9
|22
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|8
|18
|4
|Динамо К
|8
|16
|5
|Карпаты
|9
|15
|6
|ЛНЗ Черкассы
|9
|14
|7
|Заря
|9
|14
|8
|Эпицентр
|9
|9
|9
|Верес
|9
|9
|10
|Колос
|8
|8
|11
|Буковина
|9
|8
|12
|Левый Берег
|8
|7
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|7
|5
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