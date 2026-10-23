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Брага - Гент 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Брага
Брага
2 : 0
Гент
Гент
События матча Спортинг Брага - Гент
-5'
Тьягу Са
3'
Виктор Гомес (1 - 0)
27'
Адриан Леон Баришич
32'
Максим Паскочи
41'
Ласло Бенеш / Мишель-Анж Баликвиша
61'
Марио Доргелес / Йован Милошевич
63'
Эль Хаджи Сек / Би Кристоф Илларион Горе
63'
Леонардо Лопес / Матиас Делорж-Книпер
71'
Габриэль Мартинес / Габриэль Силва
71'
Демир Эге Тыкназ / Жан-Батист Горби
76'
Габриэль Мартинес (2 - 0)
82'
Жиль Де Мейер / Момоду Сонко
82'
Кайрелл Уилсон / Максим Паскочи
89'
Серхио Барсия / Адриан Леон Баришич
89'
Денис Хусейнбашич / Рикарду Орта
Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Гент
Гент, Бельгия
31БразилияврBernardo Fontes
26ГерманиязщБрайт Арри-Мби
2ИспаниязщВиктор Гомес
37Босния и ГерцеговиназщАдриан Леон Баришич
88'
14ШвециязщГустаф Лагербильке
11БразилияпзГабриэл Силва
71'
29ФранцияпзЖан-Батист Горби
71'
8ПортугалияпзЖоау Моутинью
10ИспаниянпПау Виктор
21ПортугалиянпРикарду Орта
89'
17СербиянпЙован Милошевич
61'
20Кот-д&#039;ИвуарнпМарио Доржелес
61'
34ТурцияпзДемир Тыкназ
71'
77ИспаниянпГабри Мартинес
71'
22ИспаниязщСерхио Барсия
88'
23Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
89'
33БельгияврДави Руф
3ЭстониязщМаксим Паскотши
82'
16АнглиязщКристиан Бёрджесс
44БельгиязщСибе ван дер Хейден
20ПортугалиязщТиагу Араужу
27БельгияпзТибе Де Влигер
17БельгияпзМатиас Делорж
63'
7ДР КонгопзМишель-Анже Баликвиша
41'
45Кот-д&#039;ИвуарнпИлларион Гур
63'
75СенегалнпIbrahima Cisse
11ШвециянпМомоду Сонко
82'
8СловакияпзЛасло Бенеш
41'
22ПортугалияпзЛеонарду Лопеш
63'
59СенегалEl Hadji Seck
63'
35БельгиязщЖиль Де Мейер
82'
14АнглияпзKyrell Wilson
82'
Запасные
12ПортугалияврТьягу Са
6БразилиязщВитор Карвальо
7ПортугалиязщДиогу Травасуш
44АлбаниязщАдриан Байрами
16ИспанияпзТомми Маркес
50ПортугалияпзДиегу Родригеш
9ИспаниянпФран Наварро
30БельгияврКьелл Персман
39Буркина-ФасозщAbdul Rachid Ayinde
57БельгиязщМаттис Волкарт
10НидерландыпзЭме Омгба
28БельгияпзМохаммед Эль-Адфауи
37АлжирпзАбдельхак Кадри
56СенегалMamadou Diallo
Главные тренеры
ИспанияКарлос Висенс
Голы
Виктор Гомес
Жан-Батист Горби
1:0
3'
Габри Мартинес
Виктор Гомес
2:0
76'
Наказания
Адриан Леон Баришич
27'
Максим Паскотши
32'
Тьягу Са
40'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брага - Гент, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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