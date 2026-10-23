Брага - Гент 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Брага 2 : 0 Гент События матча Спортинг Брага - Гент -5' Тьягу Са 3' ⚽ Виктор Гомес (1 - 0) 27' Адриан Леон Баришич 32' Максим Паскочи 41' ⇄ Ласло Бенеш / Мишель-Анж Баликвиша 61' ⇄ Марио Доргелес / Йован Милошевич 63' ⇄ Эль Хаджи Сек / Би Кристоф Илларион Горе 63' ⇄ Леонардо Лопес / Матиас Делорж-Книпер 71' ⇄ Габриэль Мартинес / Габриэль Силва 71' ⇄ Демир Эге Тыкназ / Жан-Батист Горби 76' ⚽ Габриэль Мартинес (2 - 0) 82' ⇄ Жиль Де Мейер / Момоду Сонко 82' ⇄ Кайрелл Уилсон / Максим Паскочи 89' ⇄ Серхио Барсия / Адриан Леон Баришич 89' ⇄ Денис Хусейнбашич / Рикарду Орта Составы команд Брага Брага, Португалия Гент Гент, Бельгия 31 вр Bernardo Fontes 26 зщ Брайт Арри-Мби 2 зщ Виктор Гомес 37 зщ Адриан Леон Баришич 88' 14 зщ Густаф Лагербильке 11 пз Габриэл Силва 71' 29 пз Жан-Батист Горби 71' 8 пз Жоау Моутинью 10 нп Пау Виктор 21 нп Рикарду Орта 89' 17 нп Йован Милошевич 61' 20 нп Марио Доржелес 61' 34 пз Демир Тыкназ 71' 77 нп Габри Мартинес 71' 22 зщ Серхио Барсия 88' 23 пз Денис Хусейнбашич 89' 33 вр Дави Руф 3 зщ Максим Паскотши 82' 16 зщ Кристиан Бёрджесс 44 зщ Сибе ван дер Хейден 20 зщ Тиагу Араужу 27 пз Тибе Де Влигер 17 пз Матиас Делорж 63' 7 пз Мишель-Анже Баликвиша 41' 45 нп Илларион Гур 63' 75 нп Ibrahima Cisse 11 нп Момоду Сонко 82' 8 пз Ласло Бенеш 41' 22 пз Леонарду Лопеш 63' 59 El Hadji Seck 63' 35 зщ Жиль Де Мейер 82' 14 пз Kyrell Wilson 82' Запасные 12 вр Тьягу Са 6 зщ Витор Карвальо 7 зщ Диогу Травасуш 44 зщ Адриан Байрами 16 пз Томми Маркес 50 пз Диегу Родригеш 9 нп Фран Наварро 30 вр Кьелл Персман 39 зщ Abdul Rachid Ayinde 57 зщ Маттис Волкарт 10 пз Эме Омгба 28 пз Мохаммед Эль-Адфауи 37 пз Абдельхак Кадри 56 Mamadou Diallo Главные тренеры Карлос Висенс Голы Виктор Гомес Жан-Батист Горби 1:0 3' Габри Мартинес Виктор Гомес 2:0 76' Наказания Адриан Леон Баришич 27' Максим Паскотши 32' Тьягу Са 40'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брага - Гент, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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