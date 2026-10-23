Брага - Гент 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Брага
2 : 0
Гент
События матча Спортинг Брага - Гент
-5'
Тьягу Са
3'
⚽
Виктор Гомес (1 - 0)
27'
Адриан Леон Баришич
32'
Максим Паскочи
41'
⇄
Ласло Бенеш / Мишель-Анж Баликвиша
61'
⇄
Марио Доргелес / Йован Милошевич
63'
⇄
Эль Хаджи Сек / Би Кристоф Илларион Горе
63'
⇄
Леонардо Лопес / Матиас Делорж-Книпер
71'
⇄
Габриэль Мартинес / Габриэль Силва
71'
⇄
Демир Эге Тыкназ / Жан-Батист Горби
76'
⚽
Габриэль Мартинес (2 - 0)
82'
⇄
Жиль Де Мейер / Момоду Сонко
82'
⇄
Кайрелл Уилсон / Максим Паскочи
89'
⇄
Серхио Барсия / Адриан Леон Баришич
89'
⇄
Денис Хусейнбашич / Рикарду Орта
Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Гент
Гент, Бельгия
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|37
|зщ
|Адриан Леон Баришич
88'
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|11
|пз
|Габриэл Силва
71'
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
71'
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|10
|нп
|Пау Виктор
|21
|нп
|Рикарду Орта
89'
|17
|нп
|Йован Милошевич
61'
|20
|нп
|Марио Доржелес
61'
|34
|пз
|Демир Тыкназ
71'
|77
|нп
|Габри Мартинес
71'
|22
|зщ
|Серхио Барсия
88'
|23
|пз
|Денис Хусейнбашич
89'
|33
|вр
|Дави Руф
|3
|зщ
|Максим Паскотши
82'
|16
|зщ
|Кристиан Бёрджесс
|44
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|20
|зщ
|Тиагу Араужу
|27
|пз
|Тибе Де Влигер
|17
|пз
|Матиас Делорж
63'
|7
|пз
|Мишель-Анже Баликвиша
41'
|45
|нп
|Илларион Гур
63'
|75
|нп
|Ibrahima Cisse
|11
|нп
|Момоду Сонко
82'
|8
|пз
|Ласло Бенеш
41'
|22
|пз
|Леонарду Лопеш
63'
|59
|El Hadji Seck
63'
|35
|зщ
|Жиль Де Мейер
82'
|14
|пз
|Kyrell Wilson
82'
Запасные
|12
|вр
|Тьягу Са
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|7
|зщ
|Диогу Травасуш
|44
|зщ
|Адриан Байрами
|16
|пз
|Томми Маркес
|50
|пз
|Диегу Родригеш
|9
|нп
|Фран Наварро
|30
|вр
|Кьелл Персман
|39
|зщ
|Abdul Rachid Ayinde
|57
|зщ
|Маттис Волкарт
|10
|пз
|Эме Омгба
|28
|пз
|Мохаммед Эль-Адфауи
|37
|пз
|Абдельхак Кадри
|56
|Mamadou Diallo
Главные тренеры
|Карлос Висенс
Голы
Виктор Гомес
Жан-Батист Горби
1:0
3'
Габри Мартинес
Виктор Гомес
2:0
76'
Наказания
Адриан Леон Баришич
27'
Максим Паскотши
32'
Тьягу Са
40'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брага - Гент, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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