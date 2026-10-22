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Лех - Сандерленд 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Лех П
Лех П
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
События матча Лех Познань - Сандерленд
2'
Тимур Тутеров (0 - 1)
41'
Кевин Дансо
62'
Луис Пальма / Даниель Хоканс
62'
Лео Бенгтссон / Пабло Родригес
63'
Крис Ригг / Нильсон Ангуло
63'
Энцо Ле Фе / Хабиб Диарра
63'
Ноа Садики / Гранит Джака
63'
Трей Хьюм / Норди Мукиеле
70'
Лео Бенгтссон (1 - 1)
82'
Густав Берггрен / Патрик Волемарк
83'
Янник Аньеро / Радослав Муравский
85'
Рейнилдо Мандава / Тимур Тутеров
87'
Филип Ягелло / Микаэль Исхак
Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Сандерленд
Сандерленд, Англия
1ПольшаврМатеуш Лис
2ПортугалиязщЖоэл Перейра
15ПольшазщМихал Гургуль
59ГаназщТерри Йегбе
72ПольшазщМатеуш Скшипчак
10ШвецияпзПатрик Волемарк
82'
11ФинляндияпзДаниэль Хоканс
62'
21ИспанияпзПабло Родригес
62'
22ПольшапзРадослав Муравски
82'
43ПольшапзАнтони Козубаль
9ШвециянпМикаэль Исхак
87'
77ГондураспзЛуис Пальма
62'
14ШвецияпзЛео Бенгтссон
62'
5ШвецияпзГустав Берггрен
82'
7Кот-д&#039;ИвуарнпYannick Agnero
82'
24ПольшапзФилип Ягелло
87'
22НидерландыврРобин Руфс
4АвстриязщКевин Дансо
6ФранциязщДайанн Металье
13АнглиязщЛюк О'Найен
20ФранциязщНорди Мукиэле
62'
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
62'
19СенегалпзХабиб Диарра
62'
29ДР КонгопзJules Ahoka
34ШвейцарияпзГранит Джака
63'
39БельгияпзМалик Фофана
57УкраинанпТимур Тутеров
85'
11АнглияпзКристофер Ригг
62'
32Северная ИрландияпзТрай Хам
62'
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
62'
27ДР КонгопзНоа Садики
63'
17МозамбикзщРейнилду Мандава
85'
Запасные
33ПольшаврМатеуш Прухневски
31ПольшаWiktor Obremski
55ПольшаPiotr Bartczak
56ПольшаWojciech Szymczak
90ПольшаHubert Janyszka
21АнглияврСаймон Мур
15ПарагвайзщОмар Альдерете
48АнглиязщДженсон Джонс
40АнглияпзДжек Уиттакер
49АнглияFelix Scott
77АнглияTom Proctor
47Trey Ogunsuyi
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
Голы
Тимур Тутеров
Нильсон Ангуло
0:1
2'
Лео Бенгтссон
1:1
70'
Наказания
Кевин Дансо
41'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лех П - Сандерленд, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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