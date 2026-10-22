Лех - Сандерленд 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Лех П
1 : 1
Сандерленд
События матча Лех Познань - Сандерленд
2'
⚽
Тимур Тутеров (0 - 1)
41'
Кевин Дансо
62'
⇄
Луис Пальма / Даниель Хоканс
62'
⇄
Лео Бенгтссон / Пабло Родригес
63'
⇄
Крис Ригг / Нильсон Ангуло
63'
⇄
Энцо Ле Фе / Хабиб Диарра
63'
⇄
Ноа Садики / Гранит Джака
63'
⇄
Трей Хьюм / Норди Мукиеле
70'
⚽
Лео Бенгтссон (1 - 1)
82'
⇄
Густав Берггрен / Патрик Волемарк
83'
⇄
Янник Аньеро / Радослав Муравский
85'
⇄
Рейнилдо Мандава / Тимур Тутеров
87'
⇄
Филип Ягелло / Микаэль Исхак
Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Сандерленд
Сандерленд, Англия
|1
|вр
|Матеуш Лис
|2
|зщ
|Жоэл Перейра
|15
|зщ
|Михал Гургуль
|59
|зщ
|Терри Йегбе
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|10
|пз
|Патрик Волемарк
82'
|11
|пз
|Даниэль Хоканс
62'
|21
|пз
|Пабло Родригес
62'
|22
|пз
|Радослав Муравски
82'
|43
|пз
|Антони Козубаль
|9
|нп
|Микаэль Исхак
87'
|77
|пз
|Луис Пальма
62'
|14
|пз
|Лео Бенгтссон
62'
|5
|пз
|Густав Берггрен
82'
|7
|нп
|Yannick Agnero
82'
|24
|пз
|Филип Ягелло
87'
|22
|вр
|Робин Руфс
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|6
|зщ
|Дайанн Металье
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
62'
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
62'
|19
|пз
|Хабиб Диарра
62'
|29
|пз
|Jules Ahoka
|34
|пз
|Гранит Джака
63'
|39
|пз
|Малик Фофана
|57
|нп
|Тимур Тутеров
85'
|11
|пз
|Кристофер Ригг
62'
|32
|пз
|Трай Хам
62'
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
62'
|27
|пз
|Ноа Садики
63'
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
85'
Запасные
|33
|вр
|Матеуш Прухневски
|31
|Wiktor Obremski
|55
|Piotr Bartczak
|56
|Wojciech Szymczak
|90
|Hubert Janyszka
|21
|вр
|Саймон Мур
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|48
|зщ
|Дженсон Джонс
|40
|пз
|Джек Уиттакер
|49
|Felix Scott
|77
|Tom Proctor
|47
|Trey Ogunsuyi
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
Голы
Тимур Тутеров
Нильсон Ангуло
0:1
2'
Лео Бенгтссон
1:1
70'
Наказания
Кевин Дансо
41'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лех П - Сандерленд, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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