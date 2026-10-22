Лех - Сандерленд 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Лех П 1 : 1 Сандерленд События матча Лех Познань - Сандерленд 2' ⚽ Тимур Тутеров (0 - 1) 41' Кевин Дансо 62' ⇄ Луис Пальма / Даниель Хоканс 62' ⇄ Лео Бенгтссон / Пабло Родригес 63' ⇄ Крис Ригг / Нильсон Ангуло 63' ⇄ Энцо Ле Фе / Хабиб Диарра 63' ⇄ Ноа Садики / Гранит Джака 63' ⇄ Трей Хьюм / Норди Мукиеле 70' ⚽ Лео Бенгтссон (1 - 1) 82' ⇄ Густав Берггрен / Патрик Волемарк 83' ⇄ Янник Аньеро / Радослав Муравский 85' ⇄ Рейнилдо Мандава / Тимур Тутеров 87' ⇄ Филип Ягелло / Микаэль Исхак Составы команд Лех П Познань, Польша Сандерленд Сандерленд, Англия 1 вр Матеуш Лис 2 зщ Жоэл Перейра 15 зщ Михал Гургуль 59 зщ Терри Йегбе 72 зщ Матеуш Скшипчак 10 пз Патрик Волемарк 82' 11 пз Даниэль Хоканс 62' 21 пз Пабло Родригес 62' 22 пз Радослав Муравски 82' 43 пз Антони Козубаль 9 нп Микаэль Исхак 87' 77 пз Луис Пальма 62' 14 пз Лео Бенгтссон 62' 5 пз Густав Берггрен 82' 7 нп Yannick Agnero 82' 24 пз Филип Ягелло 87' 22 вр Робин Руфс 4 зщ Кевин Дансо 6 зщ Дайанн Металье 13 зщ Люк О'Найен 20 зщ Норди Мукиэле 62' 10 пз Нильсон Ангуло 62' 19 пз Хабиб Диарра 62' 29 пз Jules Ahoka 34 пз Гранит Джака 63' 39 пз Малик Фофана 57 нп Тимур Тутеров 85' 11 пз Кристофер Ригг 62' 32 пз Трай Хам 62' 28 пз Энцо Ле Фе 62' 27 пз Ноа Садики 63' 17 зщ Рейнилду Мандава 85' Запасные 33 вр Матеуш Прухневски 31 Wiktor Obremski 55 Piotr Bartczak 56 Wojciech Szymczak 90 Hubert Janyszka 21 вр Саймон Мур 15 зщ Омар Альдерете 48 зщ Дженсон Джонс 40 пз Джек Уиттакер 49 Felix Scott 77 Tom Proctor 47 Trey Ogunsuyi Главные тренеры Режис Ле Брис Голы Тимур Тутеров Нильсон Ангуло 0:1 2' Лео Бенгтссон 1:1 70' Наказания Кевин Дансо 41'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лех П - Сандерленд, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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