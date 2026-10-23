Орхус - Эгнатия 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Орхус
1 : 1
Эгнатия
События матча Орхус - КФ Эгнатия
3'
Эрик КальПрямое удаление
11'
Андрей Яго
12'
⇄
Тобиас Мёлгор / Каллум Маккоуэтт
13'
⚽
Илди Груда (0 - 1)
16'
Алтин Криезиу
39'
Кристиан Арнстад
46'
⇄
Джеймс Богере / Янни Серра
46'
⇄
Даниэль Гретарссон / Фредерик Тингагер
49'
⚽
Джеймс Богере (1 - 1)
54'
⇄
Эдисон Ндрека / Андрей Яго
54'
⇄
Фернандо Медейрос / Алтин Криезиу
63'
⇄
Нуман Аджетовик / Алессандро Альбанезе
63'
⇄
Геральб Смайли / Гильем Хайме
66'
⇄
Фредерик Эммери / Якоб Андерсен
72'
Энео Битри
83'
⇄
Тобиас Бех / Себастьян Йоргенсен
87'
⇄
Ибрагим Диабате / Карим Лукили
90'
Ибрагим Диабате
Составы команд
Орхус
Орхус, Дания
Эгнатия
Ррогожина, Албания
|1
|вр
|Йеспер Хансен
|25
|зщ
|Колин Рёслер
|19
|зщ
|Эрик Каль
|5
|зщ
|Фредерик Тингагер
46'
|26
|пз
|Якоб Андерсен
66'
|10
|пз
|Кристиан Арнстад
|7
|пз
|Маркус Сольбаккен
|18
|пз
|Каллум Маккоуотт
12'
|29
|пз
|Расмус Карстенсен
|8
|пз
|Себастиан Йоргенсен
84'
|13
|нп
|Janni Serra
46'
|14
|зщ
|Tobias Moelgaard
12'
|3
|зщ
|Даниэль Гретарссон
46'
|28
|пз
|Джеймс Богере
46'
|39
|пз
|Фредерик Эммери
66'
|31
|пз
|Тобиас Бек
84'
|98
|вр
|Марио Дайсинани
|22
|зщ
|Гильем Хайме
63'
|28
|зщ
|Эльон Сота
|33
|зщ
|Энео Битри
|29
|зщ
|Андрей Яго
54'
|17
|пз
|Альтин Крюэзиу
54'
|6
|пз
|Альбано Алекси
|20
|пз
|Карим Лукили
88'
|77
|пз
|Ильди Груда
|10
|пз
|Алессандро Альбанезе
63'
|2
|нп
|Даниэль Аджесса
|16
|зщ
|Эдисон Ндреца
54'
|7
|пз
|Фернандо Медейрос
54'
|24
|зщ
|Нуман Аетович
63'
|55
|зщ
|Геральб Смайли
63'
|8
|пз
|Ибраим Дьябате
88'
Голы
Ильди Груда
Даниэль Аджесса
0:1
13'
Джеймс Богере
Себастиан Йоргенсен
1:1
49'
Наказания
Эрик Каль
3'
Андрей Яго
11'
Альтин Крюэзиу
16'
Кристиан Арнстад
39'
Энео Битри
72'
Ибраим Дьябате
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Орхус - Эгнатия, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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