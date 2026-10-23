Орхус - Эгнатия 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Орхус 1 : 1 Эгнатия События матча Орхус - КФ Эгнатия 3' Эрик Каль Прямое удаление 11' Андрей Яго 12' ⇄ Тобиас Мёлгор / Каллум Маккоуэтт 13' ⚽ Илди Груда (0 - 1) 16' Алтин Криезиу 39' Кристиан Арнстад 46' ⇄ Джеймс Богере / Янни Серра 46' ⇄ Даниэль Гретарссон / Фредерик Тингагер 49' ⚽ Джеймс Богере (1 - 1) 54' ⇄ Эдисон Ндрека / Андрей Яго 54' ⇄ Фернандо Медейрос / Алтин Криезиу 63' ⇄ Нуман Аджетовик / Алессандро Альбанезе 63' ⇄ Геральб Смайли / Гильем Хайме 66' ⇄ Фредерик Эммери / Якоб Андерсен 72' Энео Битри 83' ⇄ Тобиас Бех / Себастьян Йоргенсен 87' ⇄ Ибрагим Диабате / Карим Лукили 90' Ибрагим Диабате Составы команд Орхус Орхус, Дания Эгнатия Ррогожина, Албания 1 вр Йеспер Хансен 25 зщ Колин Рёслер 19 зщ Эрик Каль 5 зщ Фредерик Тингагер 46' 26 пз Якоб Андерсен 66' 10 пз Кристиан Арнстад 7 пз Маркус Сольбаккен 18 пз Каллум Маккоуотт 12' 29 пз Расмус Карстенсен 8 пз Себастиан Йоргенсен 84' 13 нп Janni Serra 46' 14 зщ Tobias Moelgaard 12' 3 зщ Даниэль Гретарссон 46' 28 пз Джеймс Богере 46' 39 пз Фредерик Эммери 66' 31 пз Тобиас Бек 84' 98 вр Марио Дайсинани 22 зщ Гильем Хайме 63' 28 зщ Эльон Сота 33 зщ Энео Битри 29 зщ Андрей Яго 54' 17 пз Альтин Крюэзиу 54' 6 пз Альбано Алекси 20 пз Карим Лукили 88' 77 пз Ильди Груда 10 пз Алессандро Альбанезе 63' 2 нп Даниэль Аджесса 16 зщ Эдисон Ндреца 54' 7 пз Фернандо Медейрос 54' 24 зщ Нуман Аетович 63' 55 зщ Геральб Смайли 63' 8 пз Ибраим Дьябате 88' Голы Ильди Груда Даниэль Аджесса 0:1 13' Джеймс Богере Себастиан Йоргенсен 1:1 49' Наказания Эрик Каль 3' Андрей Яго 11' Альтин Крюэзиу 16' Кристиан Арнстад 39' Энео Битри 72' Ибраим Дьябате 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Орхус - Эгнатия, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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