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Орхус - Эгнатия 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Орхус
Орхус
1 : 1
Эгнатия
Эгнатия
События матча Орхус - КФ Эгнатия
3'
Эрик КальПрямое удаление
11'
Андрей Яго
12'
Тобиас Мёлгор / Каллум Маккоуэтт
13'
Илди Груда (0 - 1)
16'
Алтин Криезиу
39'
Кристиан Арнстад
46'
Джеймс Богере / Янни Серра
46'
Даниэль Гретарссон / Фредерик Тингагер
49'
Джеймс Богере (1 - 1)
54'
Эдисон Ндрека / Андрей Яго
54'
Фернандо Медейрос / Алтин Криезиу
63'
Нуман Аджетовик / Алессандро Альбанезе
63'
Геральб Смайли / Гильем Хайме
66'
Фредерик Эммери / Якоб Андерсен
72'
Энео Битри
83'
Тобиас Бех / Себастьян Йоргенсен
87'
Ибрагим Диабате / Карим Лукили
90'
Ибрагим Диабате
Составы команд
Орхус
Орхус, Дания
Эгнатия
Ррогожина, Албания
1ДанияврЙеспер Хансен
25НорвегиязщКолин Рёслер
19ШвециязщЭрик Каль
5ДаниязщФредерик Тингагер
46'
26ДанияпзЯкоб Андерсен
66'
10НорвегияпзКристиан Арнстад
7НорвегияпзМаркус Сольбаккен
18Новая ЗеландияпзКаллум Маккоуотт
12'
29ДанияпзРасмус Карстенсен
8ДанияпзСебастиан Йоргенсен
84'
13ГерманиянпJanni Serra
46'
14ДаниязщTobias Moelgaard
12'
3ИсландиязщДаниэль Гретарссон
46'
28УгандапзДжеймс Богере
46'
39ДанияпзФредерик Эммери
66'
31ДанияпзТобиас Бек
84'
98АлбанияврМарио Дайсинани
22ИспаниязщГильем Хайме
63'
28АлбаниязщЭльон Сота
33АлбаниязщЭнео Битри
29БразилиязщАндрей Яго
54'
17КосовопзАльтин Крюэзиу
54'
6АлбанияпзАльбано Алекси
20МароккопзКарим Лукили
88'
77АлбанияпзИльди Груда
10БельгияпзАлессандро Альбанезе
63'
2КамеруннпДаниэль Аджесса
16АлбаниязщЭдисон Ндреца
54'
7БразилияпзФернандо Медейрос
54'
24Северная МакедониязщНуман Аетович
63'
55АлбаниязщГеральб Смайли
63'
8Кот-д&#039;ИвуарпзИбраим Дьябате
88'
Голы
Ильди Груда
Даниэль Аджесса
0:1
13'
Джеймс Богере
Себастиан Йоргенсен
1:1
49'
Наказания
Эрик Каль
3'
Андрей Яго
11'
Альтин Крюэзиу
16'
Кристиан Арнстад
39'
Энео Битри
72'
Ибраим Дьябате
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Орхус - Эгнатия, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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