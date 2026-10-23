Мидтьюлланн - Сент-Трюйден 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Мидтьюлланн 0 : 1 Сент-Трюйден События матча Митьюлланн - Сент-Трюйден 9' Роберт-Ян Ванвесамел 22' Педро Браво 42' ⚽ Фредерик Соэль Соэль (0 - 1) 46' ⇄ Фрайдей Этим / Милета Райович 46' ⇄ Чо Гю Сон / Педро Браво 46' ⇄ Стэнли Ихеаначо / Хон Хён Сок 59' Ильяс Себауи 69' ⇄ Виктор Бак Йенсен / Давид Мартинес Моралес 72' ⇄ Самед Баждар / Фредерик Соэль Соэль 72' ⇄ Кайто Мацудзава / Райан Мерлен 79' ⇄ Абду Азиз Ндиайе / Джулиус Эмефиле 85' ⇄ Арбнор Муя / Натаниэль Мбуку 85' ⇄ Тайга Хата / Джоэдрик Пупе 90' ⇄ Волке Янссенс / Роберт-Ян Ванвесамел Составы команд Мидтьюлланн Хернинг, Дания Сент-Трюйден Синт-Трёйден, Бельгия 25 вр Нордин Баккер 5 зщ Расмус Кристенсен 4 зщ Усман Диао 22 зщ Мадс Бек Сёренсен 27 зщ Софус Йоханнесен 98 пз Давид Мартинес 69' 20 пз Хён Сок Хон 46' 19 пз Педро Браво 46' 29 пз Кьелль-Арик Ветьен 38 нп Julius Emefile 79' 9 нп Милета Райович 46' 90 нп Фрайдей Этим 46' 10 нп Чхо Кю Сун 46' 18 нп Stanley Iheanacho 46' 55 пз Виктор Бак 69' 34 пз Abdou Aziz Ndiaye 79' 16 вр Лео Кокубо 60 зщ Robert-Jan Vanwesemael 90+4' 26 зщ Висар Муслиу 23 зщ Жоедрик Пуп 84' 4 зщ Кота Такаи 14 пз Ryan Merlen 72' 8 пз Абдулайе Сиссако 18 пз Nelson Ishiwatari 10 нп Ilias Sebaoui 11 нп Натанаэль Мбуку 84' 19 нп Фредерик Сёлле-Сёлле 72' 9 нп Самед Баждар 72' 38 нп Kaito Matsuzawa 72' 3 зщ Таига Хата 84' 7 нп Арбнор Муя 84' 22 нп Вольке Янсенс 90+4' Запасные 30 вр Ови Эджехери 60 вр Марк Нманди Угбо 15 зщ Beni Junior 17 нп Микаэль Уре 21 вр Матт Лендферс 5 зщ Сёго Танигути 27 зщ Джереми Мбамби 71 пз Рётаро Араки 77 нп Умар Диуф 99 нп Shion Shinkawa 35 Yanis Ngoy Главные тренеры Майк Тулльберг Голы Фредерик Сёлле-Сёлле Robert-Jan Vanwesemael 0:1 42' Наказания Robert-Jan Vanwesemael 9' Педро Браво 22' Ilias Sebaoui 59'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Мидтьюлланн - Сент-Трюйден, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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