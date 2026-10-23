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Мидтьюлланн - Сент-Трюйден 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Мидтьюлланн
Мидтьюлланн
0 : 1
Сент-Трюйден
Сент-Трюйден
События матча Митьюлланн - Сент-Трюйден
9'
Роберт-Ян Ванвесамел
22'
Педро Браво
42'
Фредерик Соэль Соэль (0 - 1)
46'
Фрайдей Этим / Милета Райович
46'
Чо Гю Сон / Педро Браво
46'
Стэнли Ихеаначо / Хон Хён Сок
59'
Ильяс Себауи
69'
Виктор Бак Йенсен / Давид Мартинес Моралес
72'
Самед Баждар / Фредерик Соэль Соэль
72'
Кайто Мацудзава / Райан Мерлен
79'
Абду Азиз Ндиайе / Джулиус Эмефиле
85'
Арбнор Муя / Натаниэль Мбуку
85'
Тайга Хата / Джоэдрик Пупе
90'
Волке Янссенс / Роберт-Ян Ванвесамел
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Сент-Трюйден
Синт-Трёйден, Бельгия
25НидерландыврНордин Баккер
5ДаниязщРасмус Кристенсен
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
27ДаниязщСофус Йоханнесен
98ВенесуэлапзДавид Мартинес
69'
20Южная КореяпзХён Сок Хон
46'
19КолумбияпзПедро Браво
46'
29ГерманияпзКьелль-Арик Ветьен
38ДаниянпJulius Emefile
79'
9ДаниянпМилета Райович
46'
90НигериянпФрайдей Этим
46'
10Южная КореянпЧхо Кю Сун
46'
18НигериянпStanley Iheanacho
46'
55ДанияпзВиктор Бак
69'
34СенегалпзAbdou Aziz Ndiaye
79'
16ЯпонияврЛео Кокубо
60БельгиязщRobert-Jan Vanwesemael
90+4'
26Северная МакедониязщВисар Муслиу
23БельгиязщЖоедрик Пуп
84'
4ЯпониязщКота Такаи
14ФранцияпзRyan Merlen
72'
8ФранцияпзАбдулайе Сиссако
18ЯпонияпзNelson Ishiwatari
10БельгиянпIlias Sebaoui
11ДР КонгонпНатанаэль Мбуку
84'
19БельгиянпФредерик Сёлле-Сёлле
72'
9Босния и ГерцеговинанпСамед Баждар
72'
38ЯпониянпKaito Matsuzawa
72'
3ЯпониязщТаига Хата
84'
7АлбаниянпАрбнор Муя
84'
22БельгиянпВольке Янсенс
90+4'
Запасные
30АнглияврОви Эджехери
60НигерияврМарк Нманди Угбо
15Кот-д&#039;ИвуарзщBeni Junior
17ДаниянпМикаэль Уре
21БельгияврМатт Лендферс
5ЯпониязщСёго Танигути
27БельгиязщДжереми Мбамби
71ЯпонияпзРётаро Араки
77СенегалнпУмар Диуф
99ЯпониянпShion Shinkawa
35БельгияYanis Ngoy
Главные тренеры
ДанияМайк Тулльберг
Голы
Фредерик Сёлле-Сёлле
Robert-Jan Vanwesemael
0:1
42'
Наказания
Robert-Jan Vanwesemael
9'
Педро Браво
22'
Ilias Sebaoui
59'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Мидтьюлланн - Сент-Трюйден, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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