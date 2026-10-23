Мидтьюлланн - Сент-Трюйден 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Мидтьюлланн
0 : 1
Сент-Трюйден
События матча Митьюлланн - Сент-Трюйден
9'
Роберт-Ян Ванвесамел
22'
Педро Браво
42'
⚽
Фредерик Соэль Соэль (0 - 1)
46'
⇄
Фрайдей Этим / Милета Райович
46'
⇄
Чо Гю Сон / Педро Браво
46'
⇄
Стэнли Ихеаначо / Хон Хён Сок
59'
Ильяс Себауи
69'
⇄
Виктор Бак Йенсен / Давид Мартинес Моралес
72'
⇄
Самед Баждар / Фредерик Соэль Соэль
72'
⇄
Кайто Мацудзава / Райан Мерлен
79'
⇄
Абду Азиз Ндиайе / Джулиус Эмефиле
85'
⇄
Арбнор Муя / Натаниэль Мбуку
85'
⇄
Тайга Хата / Джоэдрик Пупе
90'
⇄
Волке Янссенс / Роберт-Ян Ванвесамел
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Сент-Трюйден
Синт-Трёйден, Бельгия
|25
|вр
|Нордин Баккер
|5
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Усман Диао
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|27
|зщ
|Софус Йоханнесен
|98
|пз
|Давид Мартинес
69'
|20
|пз
|Хён Сок Хон
46'
|19
|пз
|Педро Браво
46'
|29
|пз
|Кьелль-Арик Ветьен
|38
|нп
|Julius Emefile
79'
|9
|нп
|Милета Райович
46'
|90
|нп
|Фрайдей Этим
46'
|10
|нп
|Чхо Кю Сун
46'
|18
|нп
|Stanley Iheanacho
46'
|55
|пз
|Виктор Бак
69'
|34
|пз
|Abdou Aziz Ndiaye
79'
|16
|вр
|Лео Кокубо
|60
|зщ
|Robert-Jan Vanwesemael
90+4'
|26
|зщ
|Висар Муслиу
|23
|зщ
|Жоедрик Пуп
84'
|4
|зщ
|Кота Такаи
|14
|пз
|Ryan Merlen
72'
|8
|пз
|Абдулайе Сиссако
|18
|пз
|Nelson Ishiwatari
|10
|нп
|Ilias Sebaoui
|11
|нп
|Натанаэль Мбуку
84'
|19
|нп
|Фредерик Сёлле-Сёлле
72'
|9
|нп
|Самед Баждар
72'
|38
|нп
|Kaito Matsuzawa
72'
|3
|зщ
|Таига Хата
84'
|7
|нп
|Арбнор Муя
84'
|22
|нп
|Вольке Янсенс
90+4'
Запасные
|30
|вр
|Ови Эджехери
|60
|вр
|Марк Нманди Угбо
|15
|зщ
|Beni Junior
|17
|нп
|Микаэль Уре
|21
|вр
|Матт Лендферс
|5
|зщ
|Сёго Танигути
|27
|зщ
|Джереми Мбамби
|71
|пз
|Рётаро Араки
|77
|нп
|Умар Диуф
|99
|нп
|Shion Shinkawa
|35
|Yanis Ngoy
Главные тренеры
|Майк Тулльберг
Голы
Фредерик Сёлле-Сёлле
Robert-Jan Vanwesemael
0:1
42'
Наказания
Robert-Jan Vanwesemael
9'
Педро Браво
22'
Ilias Sebaoui
59'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Мидтьюлланн - Сент-Трюйден, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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