Тун - Хайдук 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Тун 0 : 1 Хайдук События матча Тун - ХНК Хайдук Сплит 17' ⚽ Далиссон де Алмейда (0 - 1) 47' Альберто дель Мораль 57' Жюстен Рот 65' Дарио Марешич 68' ✕ Микеле Шего Пенальти не забит 70' ⇄ Нассим Зукит / Нико Майер 70' ⇄ Ноа Кристофферссон / Фуркан Дурсун 71' ⇄ Дарио Мелньяк / Марин Сотичек 73' Нильс Райхмут 78' ⇄ Риккардо Браски / Брайтон Лабо 78' ⇄ Дориан Дербачи / Жюстен Рот 78' ⇄ Леандер Дендонкер / Альберто дель Мораль 78' ⇄ Марко Ливая / Микеле Шего 83' ⇄ Симон Ленген / Нильс Райхмут 85' ⇄ Карлос Мартин / Абдули Саньянг Бамба 85' ⇄ Алек ван Хоренбек / Халил Файяд Составы команд Тун Тун, Швейцария Хайдук Сплит, Хорватия 1 вр Никлас Штеффен 47 зщ Фабио Фер 19 зщ Жан Бамер 23 зщ Марко Бюрки 2 зщ Оливье Мамбва 70 пз Нильс Райхмут 83' 16 пз Джастин Рот 78' 14 пз Маттиас Кяйт 30 пз Нико Майер 70' 96 нп Бригтон Лабо 78' 9 нп Фуркан Дурсун 70' 13 пз Нассим Зукит 70' 26 нп Noah Christoffersson 70' 21 пз Dorian Derbaci 78' 20 нп Риккардо Браски 78' 80 нп Simon Lengen 83' 33 вр Тони Силич 22 зщ Матьё Акапандье 6 зщ Деннис Хаджикадунич 15 зщ Дарио Марешич 32 зщ Шимун Хргович 8 пз Халил Файад 84' 20 пз Альберто дель Мораль 78' 7 пз Абдулия Саньянг 84' 9 пз Далисон де Алмейда 23 пз Марин Шотичек 71' 11 нп Микеле Шего 78' 17 зщ Дарио Мелньяк 71' 18 пз Леандер Дендонкер 78' 10 нп Марко Ливайя 78' 5 зщ Алек ван Хоренбек 84' 77 нп Карлос Мартин 84' Голы Далисон де Алмейда 0:1 17' Наказания Альберто дель Мораль 47' Джастин Рот 57' Дарио Марешич 64' Нильс Райхмут 73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тун - Хайдук, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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