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Тун - Хайдук 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Тун
Тун
0 : 1
Хайдук
Хайдук
События матча Тун - ХНК Хайдук Сплит
17'
Далиссон де Алмейда (0 - 1)
47'
Альберто дель Мораль
57'
Жюстен Рот
65'
Дарио Марешич
68'
Микеле ШегоПенальти не забит
70'
Нассим Зукит / Нико Майер
70'
Ноа Кристофферссон / Фуркан Дурсун
71'
Дарио Мелньяк / Марин Сотичек
73'
Нильс Райхмут
78'
Риккардо Браски / Брайтон Лабо
78'
Дориан Дербачи / Жюстен Рот
78'
Леандер Дендонкер / Альберто дель Мораль
78'
Марко Ливая / Микеле Шего
83'
Симон Ленген / Нильс Райхмут
85'
Карлос Мартин / Абдули Саньянг Бамба
85'
Алек ван Хоренбек / Халил Файяд
Составы команд
Тун
Тун, Швейцария
Хайдук
Сплит, Хорватия
1ШвейцарияврНиклас Штеффен
47ШвейцариязщФабио Фер
19ШвейцариязщЖан Бамер
23ШвейцариязщМарко Бюрки
2ШвейцариязщОливье Мамбва
70ЧилипзНильс Райхмут
83'
16ШвейцарияпзДжастин Рот
78'
14ЭстонияпзМаттиас Кяйт
30ШвейцарияпзНико Майер
70'
96МартиниканпБригтон Лабо
78'
9АвстриянпФуркан Дурсун
70'
13ШвейцарияпзНассим Зукит
70'
26ШвециянпNoah Christoffersson
70'
21ШвейцарияпзDorian Derbaci
78'
20ИталиянпРиккардо Браски
78'
80ШвейцариянпSimon Lengen
83'
33ХорватияврТони Силич
22МадагаскарзщМатьё Акапандье
6Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
15АвстриязщДарио Марешич
32ХорватиязщШимун Хргович
8ФранцияпзХалил Файад
84'
20ИспанияпзАльберто дель Мораль
78'
7ГамбияпзАбдулия Саньянг
84'
9ИспанияпзДалисон де Алмейда
23ХорватияпзМарин Шотичек
71'
11ХорватиянпМикеле Шего
78'
17ХорватиязщДарио Мелньяк
71'
18БельгияпзЛеандер Дендонкер
78'
10ХорватиянпМарко Ливайя
78'
5БельгиязщАлек ван Хоренбек
84'
77ИспаниянпКарлос Мартин
84'
Голы
Далисон де Алмейда
0:1
17'
Наказания
Альберто дель Мораль
47'
Джастин Рот
57'
Дарио Марешич
64'
Нильс Райхмут
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тун - Хайдук, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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