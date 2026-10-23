Тун - Хайдук 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Тун
0 : 1
Хайдук
События матча Тун - ХНК Хайдук Сплит
17'
⚽
Далиссон де Алмейда (0 - 1)
47'
Альберто дель Мораль
57'
Жюстен Рот
65'
Дарио Марешич
68'
✕
Микеле ШегоПенальти не забит
70'
⇄
Нассим Зукит / Нико Майер
70'
⇄
Ноа Кристофферссон / Фуркан Дурсун
71'
⇄
Дарио Мелньяк / Марин Сотичек
73'
Нильс Райхмут
78'
⇄
Риккардо Браски / Брайтон Лабо
78'
⇄
Дориан Дербачи / Жюстен Рот
78'
⇄
Леандер Дендонкер / Альберто дель Мораль
78'
⇄
Марко Ливая / Микеле Шего
83'
⇄
Симон Ленген / Нильс Райхмут
85'
⇄
Карлос Мартин / Абдули Саньянг Бамба
85'
⇄
Алек ван Хоренбек / Халил Файяд
Составы команд
Тун
Тун, Швейцария
Хайдук
Сплит, Хорватия
|1
|вр
|Никлас Штеффен
|47
|зщ
|Фабио Фер
|19
|зщ
|Жан Бамер
|23
|зщ
|Марко Бюрки
|2
|зщ
|Оливье Мамбва
|70
|пз
|Нильс Райхмут
83'
|16
|пз
|Джастин Рот
78'
|14
|пз
|Маттиас Кяйт
|30
|пз
|Нико Майер
70'
|96
|нп
|Бригтон Лабо
78'
|9
|нп
|Фуркан Дурсун
70'
|13
|пз
|Нассим Зукит
70'
|26
|нп
|Noah Christoffersson
70'
|21
|пз
|Dorian Derbaci
78'
|20
|нп
|Риккардо Браски
78'
|80
|нп
|Simon Lengen
83'
|33
|вр
|Тони Силич
|22
|зщ
|Матьё Акапандье
|6
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
|15
|зщ
|Дарио Марешич
|32
|зщ
|Шимун Хргович
|8
|пз
|Халил Файад
84'
|20
|пз
|Альберто дель Мораль
78'
|7
|пз
|Абдулия Саньянг
84'
|9
|пз
|Далисон де Алмейда
|23
|пз
|Марин Шотичек
71'
|11
|нп
|Микеле Шего
78'
|17
|зщ
|Дарио Мелньяк
71'
|18
|пз
|Леандер Дендонкер
78'
|10
|нп
|Марко Ливайя
78'
|5
|зщ
|Алек ван Хоренбек
84'
|77
|нп
|Карлос Мартин
84'
Голы
Далисон де Алмейда
0:1
17'
Наказания
Альберто дель Мораль
47'
Джастин Рот
57'
Дарио Марешич
64'
Нильс Райхмут
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тун - Хайдук, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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