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Динамо Киев - Кудровка 23 Октября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
23 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Динамо К
Кудровка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Динамо К
Киев
Кудровка
Главные тренеры
Украина Игорь Владимирович Костюк
История личных встреч
24.05.2026 Украина — Премьер-лига 30-й тур Динамо К3 : 2Кудровка
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Кудровка1 : 2Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр924
2
Лига конференций
Полесье922
3
Лига конференций
Металлист 1925818
4 Динамо К816
5 Карпаты915
6 ЛНЗ Черкассы914
7 Заря914
8 Эпицентр99
9 Верес99
10 Колос88
11 Буковина98
12 Левый Берег87
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар87
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка95
16
Зона вылета
Кривбасс75
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Динамо Киев
100%
Ничья
0%
Кудровка
0%

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