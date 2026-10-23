Динамо Киев - Кудровка 23 Октября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 23 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига , 10-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Динамо К Киев Кудровка Главные тренеры Игорь Владимирович Костюк История личных встреч 24.05.2026 Украина — Премьер-лига 30-й тур 3 : 2 06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Шахтёр 9 24 2 Лига конференций Полесье 9 22 3 Лига конференций Металлист 1925 8 18 4 Динамо К 8 16 5 Карпаты 9 15 6 ЛНЗ Черкассы 9 14 7 Заря 9 14 8 Эпицентр 9 9 9 Верес 9 9 10 Колос 8 8 11 Буковина 9 8 12 Левый Берег 8 7 13 Стыковая зона Оболонь-Бровар 8 7 14 Стыковая зона Черноморец 8 5 15 Зона вылета Кудровка 9 5 16 Зона вылета Кривбасс 7 5