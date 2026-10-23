Динамо Киев - Кудровка 23 Октября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
23 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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на матч
Составы команд
Динамо К
Киев
Кудровка
Главные тренеры
|Игорь Владимирович Костюк
История личных встреч
|24.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 2
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|9
|24
| 2
Лига конференций
|Полесье
|9
|22
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|8
|18
|4
|Динамо К
|8
|16
|5
|Карпаты
|9
|15
|6
|ЛНЗ Черкассы
|9
|14
|7
|Заря
|9
|14
|8
|Эпицентр
|9
|9
|9
|Верес
|9
|9
|10
|Колос
|8
|8
|11
|Буковина
|9
|8
|12
|Левый Берег
|8
|7
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|7
|5
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