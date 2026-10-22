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Штурм - Марсель 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Штурм
Штурм
1 : 0
Марсель
Марсель
События матча СК Штурм Грац - Олимпик Марсель
13'
Умар Диаките (1 - 0)
24'
Эйнджел Гомес
32'
Умар Диаките
46'
Имад Абделли / Эйнджел Гомес
46'
Белмин Беганович / Умар Диаките
46'
Игор Пайшао / Ниль Мопе
63'
Лука Вайнхандль
65'
Пьер-Эмиль Хёйбьерг / Жоффре Кондогбья
65'
Си Джей Иган-Райли / Найеф Агерд
80'
Амин Гуири
83'
Тимоти Веа / Кельян Безахаф
84'
Арьян Малич
87'
Альберт Вальчи / Якоб Хёдль
90'
Юлиан Халвахс / Вальмир Матоши
90'
Бамо Мейте
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Марсель
Марсель, Франция
22АвстрияврАммар Хелак
23Босния и ГерцеговиназщАрьян Малич
2ГерманиязщДжошуа Куарши
30АвстриязщПауль-Фридрих Коллер
27ВенесуэлазщЛуис Бальбо
4СловенияпзЙон Горенц-Станкович
39АвстрияпзЛука Вайнхандль
43АвстрияпзЯкоб Петер Хёдль
87'
78ШвейцарияпзValmir Matoshi
90'
19АвстрияпзСимон Зайдль
14Кот-д&#039;ИвуарпзУмар Диаките
46'
26АвстриянпБелмин Беганович
46'
5АвстриязщАльберт Вальчи
87'
40АвстрияпзЮлиан Хальвахс
90'
12НидерландыврЖеффри Де Ланге
74ФранциязщКелиан Безахаф
83'
18Кот-д&#039;ИвуарзщБамо Мейте
21МароккозщНайеф Агер
65'
25ШвейцариязщУлиссес Гарсия
42МалипзNouhoum Kamissoko
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
65'
7АнглияпзЭйнджел Гомес
46'
48ФранциянпКейлиан Абдалла
9АлжирнпАмин Гуири
11ФранциянпНиль Мопе
46'
8АлжирпзХимад Абделли
46'
14БразилияпзИгор Пайшао
46'
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
65'
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
65'
22СШАзщТимоти Веа
83'
Запасные
41АвстрияврЭлиас Лоренц
32АвстрияврКриcтоф Винер-Пухер
21СербиязщПетар Петрович
11ФранциянпАксель Кайомбо
25ХорватияMate Grgic
40БельгияврЙелле ван Нек
41МарокковрИбрагим Гомис
33Италиязщ Эмерсон
6НигерияпзТочукву Ннади
43ФранцияпзТаджидин Ммади
77МарокконпАмин Арит
44ФранцияAntoine Valero
Главные тренеры
АвстрияФабио Инголич
ФранцияБруно Женезио
Голы
Умар Диаките
Лука Вайнхандль
1:0
13'
Наказания
Эйнджел Гомес
24'
Умар Диаките
33'
Лука Вайнхандль
63'
Амин Гуири
80'
Арьян Малич
84'
Бамо Мейте
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штурм - Марсель, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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