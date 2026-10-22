Штурм - Марсель 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Штурм 1 : 0 Марсель События матча СК Штурм Грац - Олимпик Марсель 13' ⚽ Умар Диаките (1 - 0) 24' Эйнджел Гомес 32' Умар Диаките 46' ⇄ Имад Абделли / Эйнджел Гомес 46' ⇄ Белмин Беганович / Умар Диаките 46' ⇄ Игор Пайшао / Ниль Мопе 63' Лука Вайнхандль 65' ⇄ Пьер-Эмиль Хёйбьерг / Жоффре Кондогбья 65' ⇄ Си Джей Иган-Райли / Найеф Агерд 80' Амин Гуири 83' ⇄ Тимоти Веа / Кельян Безахаф 84' Арьян Малич 87' ⇄ Альберт Вальчи / Якоб Хёдль 90' ⇄ Юлиан Халвахс / Вальмир Матоши 90' Бамо Мейте Составы команд Штурм Грац, Австрия Марсель Марсель, Франция 22 вр Аммар Хелак 23 зщ Арьян Малич 2 зщ Джошуа Куарши 30 зщ Пауль-Фридрих Коллер 27 зщ Луис Бальбо 4 пз Йон Горенц-Станкович 39 пз Лука Вайнхандль 43 пз Якоб Петер Хёдль 87' 78 пз Valmir Matoshi 90' 19 пз Симон Зайдль 14 пз Умар Диаките 46' 26 нп Белмин Беганович 46' 5 зщ Альберт Вальчи 87' 40 пз Юлиан Хальвахс 90' 12 вр Жеффри Де Ланге 74 зщ Келиан Безахаф 83' 18 зщ Бамо Мейте 21 зщ Найеф Агер 65' 25 зщ Улиссес Гарсия 42 пз Nouhoum Kamissoko 19 пз Жоффрей Кондогбиа 65' 7 пз Эйнджел Гомес 46' 48 нп Кейлиан Абдалла 9 нп Амин Гуири 11 нп Ниль Мопе 46' 8 пз Химад Абделли 46' 14 пз Игор Пайшао 46' 4 зщ Си Джей Иган-Райли 65' 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 65' 22 зщ Тимоти Веа 83' Запасные 41 вр Элиас Лоренц 32 вр Криcтоф Винер-Пухер 21 зщ Петар Петрович 11 нп Аксель Кайомбо 25 Mate Grgic 40 вр Йелле ван Нек 41 вр Ибрагим Гомис 33 зщ Эмерсон 6 пз Точукву Ннади 43 пз Таджидин Ммади 77 нп Амин Арит 44 Antoine Valero Главные тренеры Фабио Инголич Бруно Женезио Голы Умар Диаките Лука Вайнхандль 1:0 13' Наказания Эйнджел Гомес 24' Умар Диаките 33' Лука Вайнхандль 63' Амин Гуири 80' Арьян Малич 84' Бамо Мейте 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штурм - Марсель, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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