Штурм - Марсель 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Штурм
1 : 0
Марсель
События матча СК Штурм Грац - Олимпик Марсель
13'
⚽
Умар Диаките (1 - 0)
24'
Эйнджел Гомес
32'
Умар Диаките
46'
⇄
Имад Абделли / Эйнджел Гомес
46'
⇄
Белмин Беганович / Умар Диаките
46'
⇄
Игор Пайшао / Ниль Мопе
63'
Лука Вайнхандль
65'
⇄
Пьер-Эмиль Хёйбьерг / Жоффре Кондогбья
65'
⇄
Си Джей Иган-Райли / Найеф Агерд
80'
Амин Гуири
83'
⇄
Тимоти Веа / Кельян Безахаф
84'
Арьян Малич
87'
⇄
Альберт Вальчи / Якоб Хёдль
90'
⇄
Юлиан Халвахс / Вальмир Матоши
90'
Бамо Мейте
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Марсель
Марсель, Франция
|22
|вр
|Аммар Хелак
|23
|зщ
|Арьян Малич
|2
|зщ
|Джошуа Куарши
|30
|зщ
|Пауль-Фридрих Коллер
|27
|зщ
|Луис Бальбо
|4
|пз
|Йон Горенц-Станкович
|39
|пз
|Лука Вайнхандль
|43
|пз
|Якоб Петер Хёдль
87'
|78
|пз
|Valmir Matoshi
90'
|19
|пз
|Симон Зайдль
|14
|пз
|Умар Диаките
46'
|26
|нп
|Белмин Беганович
46'
|5
|зщ
|Альберт Вальчи
87'
|40
|пз
|Юлиан Хальвахс
90'
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|74
|зщ
|Келиан Безахаф
83'
|18
|зщ
|Бамо Мейте
|21
|зщ
|Найеф Агер
65'
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
|42
|пз
|Nouhoum Kamissoko
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
65'
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
46'
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
|9
|нп
|Амин Гуири
|11
|нп
|Ниль Мопе
46'
|8
|пз
|Химад Абделли
46'
|14
|пз
|Игор Пайшао
46'
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
65'
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
65'
|22
|зщ
|Тимоти Веа
83'
Запасные
|41
|вр
|Элиас Лоренц
|32
|вр
|Криcтоф Винер-Пухер
|21
|зщ
|Петар Петрович
|11
|нп
|Аксель Кайомбо
|25
|Mate Grgic
|40
|вр
|Йелле ван Нек
|41
|вр
|Ибрагим Гомис
|33
|зщ
|Эмерсон
|6
|пз
|Точукву Ннади
|43
|пз
|Таджидин Ммади
|77
|нп
|Амин Арит
|44
|Antoine Valero
Главные тренеры
|Фабио Инголич
|Бруно Женезио
Голы
Умар Диаките
Лука Вайнхандль
1:0
13'
Наказания
Эйнджел Гомес
24'
Умар Диаките
33'
Лука Вайнхандль
63'
Амин Гуири
80'
Арьян Малич
84'
Бамо Мейте
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штурм - Марсель, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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