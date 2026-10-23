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Верес - Колос 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Верес
Колос

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Составы команд
Верес
Ровно
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
22.03.2026 Украина — Премьер-лига 21-й тур Верес0 : 1Колос
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Колос0 : 0Верес
02.03.2025 Украина — Премьер-лига 19-й тур Верес2 : 1Колос
26.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур Колос0 : 1Верес
25.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур Верес0 : 2Колос
12.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Колос2 : 0Верес
08.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Верес0 : 1Колос
31.10.2022 Украина - Премьер-лига 10-й тур Колос2 : 0Верес
28.11.2021 Украина - Премьер-лига 16-й тур Колос1 : 0Верес
24.07.2021 Украина - Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 0Колос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр924
2
Лига конференций
Полесье922
3
Лига конференций
Металлист 1925818
4 Динамо К816
5 Карпаты915
6 ЛНЗ Черкассы914
7 Заря914
8 Эпицентр99
9 Верес99
10 Колос88
11 Буковина98
12 Левый Берег87
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар87
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка95
16
Зона вылета
Кривбасс75
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Верес
100%
Ничья
0%
Колос
0%

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