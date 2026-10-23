Борац Б-Л - КуПС 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Борац Б-Л 2 : 0 КуПС События матча Борац Баня-Лука - Куопион Паллосеура 18' Лука Юричич 29' ⚽ Стефан Савич (1 - 0) 50' ⚽ Матей Декет (2 - 0) 60' ⇄ Жоржиньо / Ниило Куясало 60' ⇄ Bob Nii Armah / Айман Айки 65' ⇄ Хайме Морено / Густав Энгвалль 66' ⇄ Petteri Pennanen / Сайку Туре 71' ⇄ Санди Огринец / Анте Рогулич 78' Себастьян Эррера 78' ⇄ Давид Вукович / Стефан Савич 78' ⇄ Саку Хейсканен / Аксели Пуукко 78' ⇄ Неманья Якшич / Матей Декет 90' ⇄ Стоян Враньеш / Лука Юричич 90' ⇄ Виктор Роган / Бранимир Ципетич 90' Arttu Lötjönen Составы команд Борац Б-Л Баня-Лука, Босния и Герцеговина КуПС Куопио, Финляндия 72 вр Младен Юркас 4 зщ Бранимир Ципетич 90+1' 2 зщ Барт Мейерс 6 зщ Синиша Саничанин 16 зщ Себастьян Эррера 18 пз Милош Йойич 89 пз Матей Декет 78' 44 пз Анте Рогулич 71' 12 нп Амер Хирош 7 нп Лука Юричич 90+1' 77 нп Стефан Савич 78' 98 пз Санди Огринец 71' 30 зщ Неманья Якшич 78' 10 нп Давид Вукович 78' 19 зщ Виктор Роган 90+1' 23 пз Стоян Враньеш 90+1' 1 вр Йоханнес Крайдль 29 зщ Аксели Пуукко 78' 28 зщ Браима Магасса 23 зщ Артту Лётьёнен 13 пз Нийло Куясало 60' 22 пз Сайку Турай 66' 34 пз Юлиус Эскесен 16 пз Томми Йюрю 15 нп Эман Эки 60' 9 нп Густав Энгвалль 65' 20 нп Пётр Пажишек 30 зщ Jorginho 60' 24 пз Боб Нии Арма 60' 11 нп Хайме Морено 65' 8 пз Петтери Пеннанен 66' 3 зщ Саку Хейсканен 78' Запасные 1 вр Дамьян Шишковски 3 зщ Абель Паскуаль 20 зщ Эрик Риджан 24 зщ Юрих Каролина 47 нп Амар Милак 99 нп Дани Ромера 22 Ivan Kukavica 12 вр Хеммо Риихимяки 4 зщ Касим Адамс 6 зщ Саку Саволайнен 25 зщ Клинтон Антви 33 зщ Танели Хямяляйнен 10 пз Валентин Гаск 21 пз Жослин Луйейе-Лутумба Главные тренеры Винко Маринович Миика Нуутинен Голы Стефан Савич 1:0 29' Матей Декет Лука Юричич 2:0 50' Наказания Лука Юричич 18' Себастьян Эррера 78' Артту Лётьёнен 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борац Б-Л - КуПС, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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