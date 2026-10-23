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Борац Б-Л - КуПС 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Борац Б-Л
Борац Б-Л
2 : 0
КуПС
КуПС
События матча Борац Баня-Лука - Куопион Паллосеура
18'
Лука Юричич
29'
Стефан Савич (1 - 0)
50'
Матей Декет (2 - 0)
60'
Жоржиньо / Ниило Куясало
60'
Bob Nii Armah / Айман Айки
65'
Хайме Морено / Густав Энгвалль
66'
Petteri Pennanen / Сайку Туре
71'
Санди Огринец / Анте Рогулич
78'
Себастьян Эррера
78'
Давид Вукович / Стефан Савич
78'
Саку Хейсканен / Аксели Пуукко
78'
Неманья Якшич / Матей Декет
90'
Стоян Враньеш / Лука Юричич
90'
Виктор Роган / Бранимир Ципетич
90'
Arttu Lötjönen
Составы команд
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
КуПС
Куопио, Финляндия
72Босния и ГерцеговинаврМладен Юркас
4Босния и ГерцеговиназщБранимир Ципетич
90+1'
2НидерландызщБарт Мейерс
6Босния и ГерцеговиназщСиниша Саничанин
16Северная МакедониязщСебастьян Эррера
18СербияпзМилош Йойич
89Босния и ГерцеговинапзМатей Декет
78'
44ХорватияпзАнте Рогулич
71'
12Босния и ГерцеговинанпАмер Хирош
7Босния и ГерцеговинанпЛука Юричич
90+1'
77АвстриянпСтефан Савич
78'
98СловенияпзСанди Огринец
71'
30СербиязщНеманья Якшич
78'
10Босния и ГерцеговинанпДавид Вукович
78'
19СербиязщВиктор Роган
90+1'
23Босния и ГерцеговинапзСтоян Враньеш
90+1'
1АвстрияврЙоханнес Крайдль
29ФинляндиязщАксели Пуукко
78'
28ФранциязщБраима Магасса
23ФинляндиязщАртту Лётьёнен
13ФинляндияпзНийло Куясало
60'
22ГамбияпзСайку Турай
66'
34ДанияпзЮлиус Эскесен
16ФинляндияпзТомми Йюрю
15ФранциянпЭман Эки
60'
9ШвециянпГустав Энгвалль
65'
20ПольшанпПётр Пажишек
30Португалиязщ Jorginho
60'
24ГанапзБоб Нии Арма
60'
11НикарагуанпХайме Морено
65'
8ФинляндияпзПеттери Пеннанен
66'
3ФинляндиязщСаку Хейсканен
78'
Запасные
1Северная МакедонияврДамьян Шишковски
3ИспаниязщАбель Паскуаль
20ХорватиязщЭрик Риджан
24КюрасаозщЮрих Каролина
47Босния и ГерцеговинанпАмар Милак
99ИспаниянпДани Ромера
22ХорватияIvan Kukavica
12ФинляндияврХеммо Риихимяки
4ГаназщКасим Адамс
6ФинляндиязщСаку Саволайнен
25ГаназщКлинтон Антви
33ФинляндиязщТанели Хямяляйнен
10АргентинапзВалентин Гаск
21ФинляндияпзЖослин Луйейе-Лутумба
Главные тренеры
СербияВинко Маринович
ФинляндияМиика Нуутинен
Голы
Стефан Савич
1:0
29'
Матей Декет
Лука Юричич
2:0
50'
Наказания
Лука Юричич
18'
Себастьян Эррера
78'
Артту Лётьёнен
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борац Б-Л - КуПС, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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