Борац Б-Л - КуПС 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Борац Б-Л
2 : 0
КуПС
События матча Борац Баня-Лука - Куопион Паллосеура
18'
Лука Юричич
29'
⚽
Стефан Савич (1 - 0)
50'
⚽
Матей Декет (2 - 0)
60'
⇄
Жоржиньо / Ниило Куясало
60'
⇄
Bob Nii Armah / Айман Айки
65'
⇄
Хайме Морено / Густав Энгвалль
66'
⇄
Petteri Pennanen / Сайку Туре
71'
⇄
Санди Огринец / Анте Рогулич
78'
Себастьян Эррера
78'
⇄
Давид Вукович / Стефан Савич
78'
⇄
Саку Хейсканен / Аксели Пуукко
78'
⇄
Неманья Якшич / Матей Декет
90'
⇄
Стоян Враньеш / Лука Юричич
90'
⇄
Виктор Роган / Бранимир Ципетич
90'
Arttu Lötjönen
Составы команд
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
КуПС
Куопио, Финляндия
|72
|вр
|Младен Юркас
|4
|зщ
|Бранимир Ципетич
90+1'
|2
|зщ
|Барт Мейерс
|6
|зщ
|Синиша Саничанин
|16
|зщ
|Себастьян Эррера
|18
|пз
|Милош Йойич
|89
|пз
|Матей Декет
78'
|44
|пз
|Анте Рогулич
71'
|12
|нп
|Амер Хирош
|7
|нп
|Лука Юричич
90+1'
|77
|нп
|Стефан Савич
78'
|98
|пз
|Санди Огринец
71'
|30
|зщ
|Неманья Якшич
78'
|10
|нп
|Давид Вукович
78'
|19
|зщ
|Виктор Роган
90+1'
|23
|пз
|Стоян Враньеш
90+1'
|1
|вр
|Йоханнес Крайдль
|29
|зщ
|Аксели Пуукко
78'
|28
|зщ
|Браима Магасса
|23
|зщ
|Артту Лётьёнен
|13
|пз
|Нийло Куясало
60'
|22
|пз
|Сайку Турай
66'
|34
|пз
|Юлиус Эскесен
|16
|пз
|Томми Йюрю
|15
|нп
|Эман Эки
60'
|9
|нп
|Густав Энгвалль
65'
|20
|нп
|Пётр Пажишек
|30
|зщ
|Jorginho
60'
|24
|пз
|Боб Нии Арма
60'
|11
|нп
|Хайме Морено
65'
|8
|пз
|Петтери Пеннанен
66'
|3
|зщ
|Саку Хейсканен
78'
Запасные
|1
|вр
|Дамьян Шишковски
|3
|зщ
|Абель Паскуаль
|20
|зщ
|Эрик Риджан
|24
|зщ
|Юрих Каролина
|47
|нп
|Амар Милак
|99
|нп
|Дани Ромера
|22
|Ivan Kukavica
|12
|вр
|Хеммо Риихимяки
|4
|зщ
|Касим Адамс
|6
|зщ
|Саку Саволайнен
|25
|зщ
|Клинтон Антви
|33
|зщ
|Танели Хямяляйнен
|10
|пз
|Валентин Гаск
|21
|пз
|Жослин Луйейе-Лутумба
Главные тренеры
|Винко Маринович
|Миика Нуутинен
Голы
Стефан Савич
1:0
29'
Матей Декет
Лука Юричич
2:0
50'
Наказания
Лука Юричич
18'
Себастьян Эррера
78'
Артту Лётьёнен
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борац Б-Л - КуПС, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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