Линкольн - Твенте 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Линкольн 1 : 4 Твенте События матча Линкольн Ред Импс - Твенте 19' ⚽ Томас ван ден Белт (0 - 1) 24' ⚽ Ваут Вегхорст (0 - 2) 37' Руд Нийстад 38' ⚽ Нано (1 - 2) 43' Юнес Таха 57' ⚽ Томас ван ден Белт (1 - 3) 58' ⇄ Кристиан Хлинссон / Юнес Таха 58' ⇄ Сондре Эрсатер / Марко Пьяца 63' ⇄ Мануэль Толедано / Кике Гомес 63' ⇄ Тони Гарсия / Альваро Ромеро 77' ⇄ Дауда Вейдман / Томас ван ден Белт 77' ⇄ Жорди Бавуа / Рамиз Зерруки 77' ⇄ Факундо Альварес / Алекс Мула 83' ⇄ Нико Пинто / Юссеф Флальхи Идрисси 85' ⇄ Йип Мейлинк / Робин Прёппер 90' ⚽ Дауда Вейдман (1 - 4) Составы команд Линкольн Гибралтар, Гибралтар Твенте Энсхеде, Нидерланды 13 вр Джейлен Хэнкинс 3 зщ Кристиан Рученс 6 зщ Бернарду Лопеш 21 зщ Нано 66 пз Юллиани Эрстелинг 22 пз Грэм Торилья 10 пз Алекс Мула 77' 8 пз Манди 19 пз Юссеф Флали Идрисси 83' 11 нп Alvaro Romero 63' 9 нп Кике Гомес 63' 18 пз Тони Гарсия 63' 44 нп Ману Толедано 63' 32 нп Факундо Альварес 77' 4 пз Нику Клара Пинту 83' 16 вр Йоэль Дроммель 28 зщ Барт ван Рой 4 зщ Руд Нейстад 3 зщ Робин Проппер 85' 29 зщ Аске Адельгор 6 пз Рамиз Зерруки 77' 10 пз Юнес Таха 58' 20 пз Томас ван ден Белт 77' 11 нп Дан Ротс 9 нп Ваут Вегорст 7 нп Марко Пьяца 58' 27 пз Сондре Эрьясетер 58' 14 нп Кристиан Хлинссон 58' 8 пз Дауда Вайдман 77' 18 Jordy Bawuah 77' 39 Jip Meilink 85' Запасные 1 вр Наусет Гарсия 27 вр Марк Хамм 2 зщ Итан Джолли 20 зщ Итан Бритто 23 пз Хоэ 7 нп Ли Кашаро 22 вр Ремко Пасвер 24 зщ Krzysztof Kurowski 2 пз Michal Rosiak 25 нп Лукас Веннегор оф Хесселинк 31 Yannick Gerritsen 26 Benjamin Nagel Главные тренеры Хуанма Павон Джон ван ден Бром Голы Томас ван ден Белт Ваут Вегорст 0:1 20' Ваут Вегорст 0:2 25' Нано 1:2 38' Томас ван ден Белт Барт ван Рой 1:3 57' Дауда Вайдман Дан Ротс 1:4 90+4' Наказания Руд Нейстад 37' Юнес Таха 43'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Линкольн - Твенте, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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