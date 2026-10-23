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Линкольн - Твенте 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Линкольн
Линкольн
1 : 4
Твенте
Твенте
События матча Линкольн Ред Импс - Твенте
19'
Томас ван ден Белт (0 - 1)
24'
Ваут Вегхорст (0 - 2)
37'
Руд Нийстад
38'
Нано (1 - 2)
43'
Юнес Таха
57'
Томас ван ден Белт (1 - 3)
58'
Кристиан Хлинссон / Юнес Таха
58'
Сондре Эрсатер / Марко Пьяца
63'
Мануэль Толедано / Кике Гомес
63'
Тони Гарсия / Альваро Ромеро
77'
Дауда Вейдман / Томас ван ден Белт
77'
Жорди Бавуа / Рамиз Зерруки
77'
Факундо Альварес / Алекс Мула
83'
Нико Пинто / Юссеф Флальхи Идрисси
85'
Йип Мейлинк / Робин Прёппер
90'
Дауда Вейдман (1 - 4)
Составы команд
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
13ГибралтарврДжейлен Хэнкинс
3ИспаниязщКристиан Рученс
6ГибралтарзщБернарду Лопеш
21Испаниязщ Нано
66НидерландыпзЮллиани Эрстелинг
22ГибралтарпзГрэм Торилья
10ИспанияпзАлекс Мула
77'
8Испанияпз Манди
19ИспанияпзЮссеф Флали Идрисси
83'
11ИспаниянпAlvaro Romero
63'
9ИспаниянпКике Гомес
63'
18ИспанияпзТони Гарсия
63'
44ИспаниянпМану Толедано
63'
32АргентинанпФакундо Альварес
77'
4НидерландыпзНику Клара Пинту
83'
16НидерландыврЙоэль Дроммель
28НидерландызщБарт ван Рой
4НидерландызщРуд Нейстад
3НидерландызщРобин Проппер
85'
29ДаниязщАске Адельгор
6АлжирпзРамиз Зерруки
77'
10МароккопзЮнес Таха
58'
20НидерландыпзТомас ван ден Белт
77'
11НидерландынпДан Ротс
9НидерландынпВаут Вегорст
7ХорватиянпМарко Пьяца
58'
27НорвегияпзСондре Эрьясетер
58'
14ИсландиянпКристиан Хлинссон
58'
8ФранцияпзДауда Вайдман
77'
18БельгияJordy Bawuah
77'
39НидерландыJip Meilink
85'
Запасные
1ИспанияврНаусет Гарсия
27НидерландыврМарк Хамм
2ГибралтарзщИтан Джолли
20ГибралтарзщИтан Бритто
23Испанияпз Хоэ
7ГибралтарнпЛи Кашаро
22НидерландыврРемко Пасвер
24ПольшазщKrzysztof Kurowski
2ПольшапзMichal Rosiak
25НидерландынпЛукас Веннегор оф Хесселинк
31НидерландыYannick Gerritsen
26НидерландыBenjamin Nagel
Главные тренеры
ИспанияХуанма Павон
НидерландыДжон ван ден Бром
Голы
Томас ван ден Белт
Ваут Вегорст
0:1
20'
Ваут Вегорст
0:2
25'
Нано
1:2
38'
Томас ван ден Белт
Барт ван Рой
1:3
57'
Дауда Вайдман
Дан Ротс
1:4
90+4'
Наказания
Руд Нейстад
37'
Юнес Таха
43'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Линкольн - Твенте, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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