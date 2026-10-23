Линкольн - Твенте 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Линкольн
1 : 4
Твенте
События матча Линкольн Ред Импс - Твенте
19'
⚽
Томас ван ден Белт (0 - 1)
24'
⚽
Ваут Вегхорст (0 - 2)
37'
Руд Нийстад
38'
⚽
Нано (1 - 2)
43'
Юнес Таха
57'
⚽
Томас ван ден Белт (1 - 3)
58'
⇄
Кристиан Хлинссон / Юнес Таха
58'
⇄
Сондре Эрсатер / Марко Пьяца
63'
⇄
Мануэль Толедано / Кике Гомес
63'
⇄
Тони Гарсия / Альваро Ромеро
77'
⇄
Дауда Вейдман / Томас ван ден Белт
77'
⇄
Жорди Бавуа / Рамиз Зерруки
77'
⇄
Факундо Альварес / Алекс Мула
83'
⇄
Нико Пинто / Юссеф Флальхи Идрисси
85'
⇄
Йип Мейлинк / Робин Прёппер
90'
⚽
Дауда Вейдман (1 - 4)
Составы команд
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
|13
|вр
|Джейлен Хэнкинс
|3
|зщ
|Кристиан Рученс
|6
|зщ
|Бернарду Лопеш
|21
|зщ
|Нано
|66
|пз
|Юллиани Эрстелинг
|22
|пз
|Грэм Торилья
|10
|пз
|Алекс Мула
77'
|8
|пз
|Манди
|19
|пз
|Юссеф Флали Идрисси
83'
|11
|нп
|Alvaro Romero
63'
|9
|нп
|Кике Гомес
63'
|18
|пз
|Тони Гарсия
63'
|44
|нп
|Ману Толедано
63'
|32
|нп
|Факундо Альварес
77'
|4
|пз
|Нику Клара Пинту
83'
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|3
|зщ
|Робин Проппер
85'
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
77'
|10
|пз
|Юнес Таха
58'
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
77'
|11
|нп
|Дан Ротс
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|7
|нп
|Марко Пьяца
58'
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
58'
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
58'
|8
|пз
|Дауда Вайдман
77'
|18
|Jordy Bawuah
77'
|39
|Jip Meilink
85'
Запасные
|1
|вр
|Наусет Гарсия
|27
|вр
|Марк Хамм
|2
|зщ
|Итан Джолли
|20
|зщ
|Итан Бритто
|23
|пз
|Хоэ
|7
|нп
|Ли Кашаро
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|24
|зщ
|Krzysztof Kurowski
|2
|пз
|Michal Rosiak
|25
|нп
|Лукас Веннегор оф Хесселинк
|31
|Yannick Gerritsen
|26
|Benjamin Nagel
Главные тренеры
|Хуанма Павон
|Джон ван ден Бром
Голы
Томас ван ден Белт
Ваут Вегорст
0:1
20'
Ваут Вегорст
0:2
25'
Нано
1:2
38'
Томас ван ден Белт
Барт ван Рой
1:3
57'
Дауда Вайдман
Дан Ротс
1:4
90+4'
Наказания
Руд Нейстад
37'
Юнес Таха
43'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Линкольн - Твенте, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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