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Моуринью критикуют в «Реале» за недостаток тактической глубины

Дата публикации: 11-10-2026 22:44

Моуринью критикуют в «Реале» за недостаток тактической глубины 

В мадридском «Реале» появились разногласия по поводу игрового подхода главного тренера Жозе Моуринью. Часть футболистов, как утверждается, недовольна тем, что португальский специалист делает ставку на индивидуальное мастерство игроков, а не на чётко выстроенную командную систему. Об этом пишет The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По сведениям источника, обстановка в раздевалке «сливочных» становится всё более напряжённой, а взгляды на то, каким должен быть тренер команды, расходятся. Сообщается о возможном расколе среди игроков, связанного с разным пониманием тактики и принципов построения игры.

Ситуация выглядит особенно примечательно на фоне предыдущих кадровых решений клуба. Бывший наставник «Реала» Хаби Алонсо, согласно приведённой информации, покинул должность из-за чрезмерно сложного тактического подхода. Теперь же претензии звучат в противоположном направлении: Моуринью критикуют за недостаточную тактическую проработку игры и чрезмерную зависимость от индивидуальных качеств футболистов.

Португальский специалист возглавил мадридский клуб летом. Его соглашение с «Реалом» рассчитано до лета 2029 года.

Таким образом, вокруг команды возникла дискуссия о том, какой футбол должен исповедовать «Реал». При этом сведения о недовольстве игроков и разногласиях внутри раздевалки основаны на публикации The Touchline в социальной сети X и пока представлены именно как информация источника.

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