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Атырау - Елимай 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Атырау
Елимай

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Составы команд
Атырау
Атырау
Елимай
Семей
История личных встреч
21.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Елимай1 : 2Атырау
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Елимай3 : 2Атырау
01.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Атырау2 : 1Елимай
26.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Атырау1 : 0Елимай
02.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Елимай0 : 0Атырау
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2764
2
Лига конференций
Кайрат2760
3
Лига конференций
Астана2648
4 Актобе2745
5 Окжетпес2745
6 Елимай2638
7 Тобол2737
8 Улытау2735
9 Женис2732
10 Каспий2732
11 Кызыл-Жар2728
12 Атырау2626
13 Иртыш П2626
14 Кайсар2724
15
Зона вылета
Алтай2723
16
Зона вылета
Жетысу2722
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Атырау
0%
Ничья
0%
Елимай
0%

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