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Крылья Советов - Балтика 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2026 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур
Крылья Советов
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Крылья Советов
Самара
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Булатов
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
02.09.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Балтика0 : 0 3 : 5Крылья Советов
08.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 3-й тур Крылья Советов0 : 2Балтика
22.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Крылья Советов0 : 1Балтика
07.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Балтика2 : 0Крылья Советов
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов1 : 1Балтика
20.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Балтика2 : 1Крылья Советов
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика1 : 2Крылья Советов
27.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов2 : 1Балтика
26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов2 : 3Балтика
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Балтика0 : 1Крылья Советов
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Рубин34
3 Оренбург34
4 Родина33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Динамо М36
3 Ахмат34
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит38
2 Крылья Советов36
3 Балтика33
4 Динамо Мх31
Группа D
КомандаИО
1 Ростов39
2 Акрон35
3 ЦСКА32
4 Локомотив М32
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Крылья Советов
0%
Ничья
0%
Балтика
0%

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