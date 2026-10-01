Крылья Советов - Балтика 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2026 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа C. 4-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Крылья Советов Самара Балтика Калининград Главные тренеры Сергей Александрович Булатов Андрей Викторович Талалаев История личных встреч 02.09.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 0 : 0 3 : 5 08.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 2 22.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1 07.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 2 : 0 09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1 20.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 2 : 1 19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа C 1 : 2 27.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 1 26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа C 2 : 3 15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур 0 : 1 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 3 7 2 Рубин 3 4 3 Оренбург 3 4 4 Родина 3 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 3 7 2 Динамо М 3 6 3 Ахмат 3 4 4 Факел 3 1 Группа C № Команда И О 1 Зенит 3 8 2 Крылья Советов 3 6 3 Балтика 3 3 4 Динамо Мх 3 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 3 9 2 Акрон 3 5 3 ЦСКА 3 2 4 Локомотив М 3 2