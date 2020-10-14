20:21 ()
Свернуть список

Иртыш П - Астана 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур
Иртыш П
Астана

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Иртыш П
Павлодар
Астана
Астана
История личных встреч
14.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Астана2 : 0Иртыш П
10.11.2019 Казахстан - Премьер-лига 33-й тур Астана0 : 2Иртыш П
15.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Иртыш П0 : 4Астана
05.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Астана0 : 1Иртыш П
11.11.2018 Казахстан - Премьер-лига 33-й тур Астана4 : 0Иртыш П
17.06.2018 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Астана3 : 0Иртыш П
07.04.2018 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Иртыш П1 : 6Астана
15.10.2017 Казахстан - Премьер-лига 30-й тур Астана2 : 1Иртыш П
14.05.2017 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Астана2 : 0Иртыш П
12.03.2017 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Иртыш П1 : 1Астана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2764
2
Лига конференций
Кайрат2760
3
Лига конференций
Астана2648
4 Актобе2745
5 Окжетпес2745
6 Елимай2638
7 Тобол2737
8 Улытау2735
9 Женис2732
10 Каспий2732
11 Кызыл-Жар2728
12 Атырау2626
13 Иртыш П2626
14 Кайсар2724
15
Зона вылета
Алтай2723
16
Зона вылета
Жетысу2722
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Иртыш П
0%
Ничья
0%
Астана
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close