Иртыш П - Астана 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 18-й тур
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Составы команд
Иртыш П
Павлодар
Астана
Астана
История личных встреч
|14.06.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|10.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|15.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|05.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|11.11.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|17.06.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|07.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 6
|15.10.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|14.05.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|12.03.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|27
|64
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|27
|60
| 3
Лига конференций
|Астана
|26
|48
|4
|Актобе
|27
|45
|5
|Окжетпес
|27
|45
|6
|Елимай
|26
|38
|7
|Тобол
|27
|37
|8
|Улытау
|27
|35
|9
|Женис
|27
|32
|10
|Каспий
|27
|32
|11
|Кызыл-Жар
|27
|28
|12
|Атырау
|26
|26
|13
|Иртыш П
|26
|26
|14
|Кайсар
|27
|24
| 15
Зона вылета
|Алтай
|27
|23
| 16
Зона вылета
|Жетысу
|27
|22
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