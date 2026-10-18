«Манчестер Юнайтед» не удержал победу над «Лидсом» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги
«Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась со счётом 1:1. Главным арбитром поединка был Даррен Ингланд.
Первый тайм завершился преимуществом гостей. На 35-й минуте Брайан Мбемо поразил ворота «Лидса» и вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. Хозяевам пришлось отыгрываться после перерыва, и уже в начале второй половины встречи им удалось восстановить равновесие.
На 51-й минуте Доминик Калверт-Льюин забил ответный мяч, установив счёт 1:1. В оставшееся время ни одной из команд не удалось добиться решающего преимущества, поэтому соперники завершили встречу разделом очков.
После семи туров «Лидс Юнайтед» набрал 10 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» имеет в активе семь очков и располагается на 13-й строчке.
В следующем туре, который состоится 25 октября, «Лидс» сыграет на выезде с «Сандерлендом», а «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут».
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