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Куртуа близок к подписанию нового соглашения с мадридским «Реалом»

Дата публикации: 19-10-2026 22:49

Куртуа близок к подписанию нового соглашения с мадридским «Реалом» 

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа в ближайшее время подпишет новый контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» и представители 34-летнего голкипера уже достигли полной устной договорённости о продлении сотрудничества.

В настоящее время юристы мадридской команды и сторона футболиста обмениваются заключительными документами, необходимыми для оформления сделки. Новое соглашение Куртуа со «сливочными» будет рассчитано до лета 2028 года.

Бельгиец выступает за «Реал» с августа 2018 года, когда перебрался в Мадрид из лондонского «Челси». За это время голкипер помог команде завоевать ряд крупных трофеев, включая Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионство Испании.

Ожидается, что после завершения формальных процедур стороны официально объявят о подписании нового контракта.

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