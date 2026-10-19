Куртуа близок к подписанию нового соглашения с мадридским «Реалом»
Бельгийский вратарь Тибо Куртуа в ближайшее время подпишет новый контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
По информации источника, руководство «Королевского клуба» и представители 34-летнего голкипера уже достигли полной устной договорённости о продлении сотрудничества.
В настоящее время юристы мадридской команды и сторона футболиста обмениваются заключительными документами, необходимыми для оформления сделки. Новое соглашение Куртуа со «сливочными» будет рассчитано до лета 2028 года.
Бельгиец выступает за «Реал» с августа 2018 года, когда перебрался в Мадрид из лондонского «Челси». За это время голкипер помог команде завоевать ряд крупных трофеев, включая Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионство Испании.
Ожидается, что после завершения формальных процедур стороны официально объявят о подписании нового контракта.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может принять участие в ноябрьских матчах национальной команды в Лиге наций, несмотря на 30-дневное...
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас может лишиться своей должности на фоне конфликта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Sport.es. Поводом для...
Турецкий «Галатасарай» намерен обратиться в УЕФА перед матчем третьего тура Лиги чемпионов с французским «Лиллем». Об этом сообщает издание Dogan....
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях после появления информации о санкциях со стороны...
20 октября FC Barcelona встретится с PSG в рамках третьего тура основного этапа European Champions League. На Parc des Princes сойдутся два клуба со...