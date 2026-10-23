Гол Батракова в матче с «Лиллем» вдохновил фанатов «Галатасарая» на необычную кричалку 

Болельщики турецкого «Галатасарая» исполнили кричалку в честь российского полузащитника Алексея Батракова на мотив народной песни «Калинка-малинка». Видео с исполнением композиции стало набирать популярность в социальных сетях после победы стамбульской команды над «Лиллем» со счётом 4:2. В этой встрече россиянин отметился забитым мячом.

Батраков также отличился во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, поразив ворота «Барселоны». Несмотря на то что турецкий клуб уступил каталонцам со счётом 1:4, российский полузащитник сумел отметиться результативным действием.

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова в четверг, 20 августа. За трансфер 21-летнего футболиста стамбульский клуб заплатил московскому «Локомотиву» €25 млн. Кроме того, железнодорожники получат 15% от прибыли в случае последующей перепродажи игрока.

Соглашение российского полузащитника с турецкой командой рассчитано до 2031 года. По имеющейся информации, зарплата Батракова в «Галатасарае» составит €3,25 млн за сезон.

Появление кричалки на мотив «Калинки-малинки» стало ещё одним проявлением внимания болельщиков к российскому футболисту после его результативных выступлений за стамбульскую команду.