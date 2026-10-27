«Победителем станет один из них»: Шевченко сделал выбор между Мбаппе, Ямалем и Кейном 

Бывший нападающий сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» 2026 года. По словам обладателя престижной награды, основными кандидатами на трофей являются форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль и игрок «Баварии» Гарри Кейн. Об этом сообщает Marca.

Шевченко выделил трёх претендентов на награду

Во время церемонии вручения «Золотого мяча» украинец признался, что определить единственного фаворита непросто. Все три футболиста, по его оценке, провели сильный сезон и имеют аргументы в пользу получения индивидуального трофея.

«Выбрать довольно сложно. Есть три кандидата: Мбаппе, Ламин и Кейн. Все трое провели хороший сезон», — отметил Шевченко.

Говоря о достижениях претендентов, бывший форвард обратил внимание на результаты Ямаля, голевую продуктивность Кейна и выступления Мбаппе в матчах против принципиальных соперников. В частности, он упомянул два гола французского нападающего в игре с «Барселоной», которые, по его мнению, способны повлиять на расстановку сил в борьбе за награду.

При этом Шевченко не стал отдавать предпочтение кому-либо из троих. Он считает, что победителем может стать любой из названных футболистов.

Почему одних голов недостаточно для «Золотого мяча»

Отдельно Шевченко высказался о критериях, которыми следует руководствоваться при выборе лауреата. По его мнению, оценивать кандидатов исключительно по индивидуальной статистике или завоёванным командным трофеям было бы неправильно.

«Думаю, здесь должен быть баланс. Недостаточно просто провести хороший сезон, если ты ничего не выиграл. Но иногда и побед с командой недостаточно. „Золотой мяч“ — это индивидуальная награда», — заявил украинец в интервью Marca.

Таким образом, при определении победителя необходимо учитывать сразу несколько факторов. Результативность, стабильность выступлений, личный вклад в успехи команды и завоёванные титулы должны рассматриваться в совокупности.

Кто получит награду в 2026 году?

Мбаппе, Ямаль и Кейн подходят к борьбе за индивидуальное признание с разными аргументами. Французский нападающий регулярно оказывается в центре внимания благодаря голам и выступлениям за «Реал». Ямаль продолжает укреплять позиции среди ведущих молодых футболистов мира, а Кейн подтверждает свою репутацию результативного форварда в составе «Баварии».

Однако, как подчеркнул Шевченко, решающим фактором должен стать не отдельный показатель, а сочетание индивидуальных достижений и командных результатов. Именно такой подход, по его мнению, позволит определить наиболее достойного обладателя «Золотого мяча».