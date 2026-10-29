Экс-игрок сборной Португалии раскрыл, почему Роналду до сих пор не завершил карьеру 

Бывший полузащитник сборной Португалии Манише высказался о профессионализме и мотивации нападающего национальной команды и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. По мнению экс-футболиста, португалец мог завершить карьеру ещё в возрасте 29–30 лет, однако любовь к соревнованиям и стремление оставаться лучшим побудили его продолжить выступления.

Профессионализм Роналду — пример для молодых

Манише отметил, что поддерживать высокий уровень игры в 40 лет невозможно без исключительной дисциплины и уважения к футболу. Он подчеркнул, что долголетие Роналду стало результатом не случайного стечения обстоятельств, а постоянной работы над собой.

«Чтобы в 40 лет всё ещё играть, нужно быть невероятным профессионалом и глубоко уважать своё дело — ничто не даётся только благодаря удаче», — приводит слова Манише FourFourTwo.

Бывший полузащитник также назвал Криштиану примером для молодых футболистов. По его словам, для достижения вершины недостаточно сосредоточиться на финансовой стороне карьеры — необходимо соблюдать профессиональные требования и постоянно совершенствоваться.

Почему Роналду не ушёл из футбола раньше

Манише считает, что у португальского нападающего были все предпосылки для завершения карьеры ещё в начале тридцатых годов. К тому времени Роналду уже добился значительных спортивных успехов, включая победу в Лиге чемпионов, и обеспечил себе финансовую стабильность.

«Он мог закончить карьеру в 29 или 30, потому что уже тогда у него была огромная финансовая стабильность, он выиграл Лигу чемпионов к тому возрасту», — отметил экс-игрок сборной Португалии.

Однако Роналду, по мнению Манише, движет не только желание сохранить заработанное или поддерживать привычный образ жизни. Нападающий по-прежнему стремится конкурировать с сильнейшими, добиваться максимальных результатов и оставаться в центре внимания.

Стремление быть лучшим — часть характера

Манише обратил внимание на соревновательную природу Роналду. Португалец любит выкладываться на пределе возможностей, побеждать и подтверждать свой статус одной из главных звёзд мирового футбола.

«Он любит быть лучшим в мире и любит, когда о нём говорят. Это часть его личности», — добавил Манише.

Таким образом, продолжение карьеры Роналду экс-футболист связывает прежде всего с характером нападающего и его стремлением к новым достижениям. Несмотря на возраст и уже завоёванные трофеи, португалец сохраняет мотивацию выходить на поле и соревноваться на высоком уровне.