Кривбасс - Харьков 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
25 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Металлист 1925
Харьков
|12
|вр
|Александр Кемкин
|22
|зщ
|Joao Machado
|4
|зщ
|Владимир Виливальд
|16
|зщ
|Тиаго Боржес
|6
|пз
|Денис Пидгурский
|10
|пз
|Giovany Herbert
|17
|пз
|Рой Нави
|8
|пз
|Ярослав Шевченко
|7
|пз
|Yackson Rivas
|14
|нп
|Ассан Сек
|24
|нп
|Владимир Мулик
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|13
|зщ
|Владимир Салюк
|27
|зщ
|Илья Крупский
|29
|зщ
|Артём Смоляков
|31
|зщ
|Артём Шабанов
|18
|зщ
|Евгений Павлюк
|5
|пз
|Иван Калюжный
|7
|нп
|Батон Забергя
|14
|нп
|Рамик Гаджиев
|98
|нп
|Питер Итодо
|10
|нп
|Карлос Парако
Запасные
|1
|вр
|Богдан Хома
|28
|зщ
|Santiago Cuiza
|15
|зщ
|Joseph Jones
|27
|нп
|Дмитрий Годя
|21
|нп
|Александр Каменский
|20
|Matviy Bodnar
|26
|Yegor Korobka
|19
|Yevhen Maiakov
|41
|Abdulmajeed Danladi
|23
|вр
|Ярослав Проценко
|30
|вр
|Даниил Варакута
|24
|зщ
|Александр Мартынюк
|37
|зщ
|Валерий Дубко
|11
|пз
|Sebastian Castillo
|16
|пз
|Nicolas Arevalo
|25
|пз
|Игорь Когут
|88
|пз
|Андрей Король
|9
|нп
|Денис Антюх
|64
|Dmytro Pushkalov
|85
|Oleksii Plichko
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
|Александр Васильевич Петраков
|Александр Васильевич Петраков
|Александр Васильевич Петраков
|Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
|21.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|20.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|29.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|20.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|Полесье
|12
|29
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|12
|26
|4
|Карпаты
|12
|22
|5
|Металлист 1925
|10
|21
|6
|ЛНЗ Черкассы
|12
|19
|7
|Заря
|13
|18
|8
|Буковина
|13
|16
|9
|Колос
|11
|15
|10
|Эпицентр
|13
|13
|11
|Левый Берег
|12
|10
|12
|Черноморец
|12
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|13
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|10
|7
Кто победит?
3 голосов болельщиков