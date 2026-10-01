Автобус Киев – Варшава: маршрут, цены и бронирование билетов 

Дата публикации: 01-10-2026 23:26

Уже несколько лет маршрут Киев – Варшава входит в топ самых популярных направлений международных автобусных перевозок из Украины. 690 километров, одна граница, при этом добраться можно практически из любого города Украины прямо в центр польской столицы. Расписание и билеты на автобус Киев – Варшава доступны онлайн на платформе INFOBUS.

Автобус Киев Варшава — детали маршрута

Расстояние и время в пути

Расстояние между столицами Киев – Варшава автобус преодолевает за 15-20 часов. Время в пути зависит от многих факторов, например, каким рейсом едет пассажир (ночным или дневным), по какому маршруту, сколько запланировано остановок.

Через какие пункты пропуска проходит маршрут

Основные пункты пересечения границы — Ягодин-Дорогуск и Краковец-Корчова на западе Украины. На контроле нужен действующий загран или биометрический паспорт: для безвизового въезда в страны ЕС этого достаточно. Если поездка дольше разрешенного безвизового периода, понадобится шенгенская виза.

Отправление и прибытие

Из столицы Украины автобус Киев – Варшава чаще всего отправляется с центрального автовокзала. Предусмотрены также дополнительные остановки в разных районах города. Поэтому можно выбрать точку посадки ближе к дому. В Варшаве большинство рейсов прибывает на автовокзал Warszawa Zachodnia, до центра города добраться оттуда не составит труда.

Сколько стоит билет

Стандартный рейс обходится дешевле, а за дополнительные удобства (увеличенное расстояние между креслами, розетки, Wi-Fi) придется доплатить. Но цена на автобус Киев – Варшава зависит не только от класса автобуса, но и от времени отправления, сезона и того, насколько заранее куплен билет. Чем ближе дата поездки, тем меньше свободных мест и тем выше стоимость. Точную цену на нужную дату лучше смотреть сразу при бронировании.

Автобусы комфорт-класса обычно оборудованы откидными сиденьями, подножкой, кондиционером, а на части рейсов есть туалет на борту. В дороге предусмотрено несколько остановок, чтобы можно было размяться и перекусить. В стоимость билета зачастую входит одно место в багажном отделении плюс ручная кладь, точные параметры конкретного рейса видны при бронировании.

Бронируйте автобус Киев – Варшава на INFOBUS

Как забронировать билеты на автобус Киев – Варшава за несколько минут

Если нужно быстро организовать поездку или проверить расписание рейсов, выручит платформа INFOBUS, на которой представлены предложения разных перевозчиков. Поэтому вам не нужно изучать сайты каждой компании по отдельности. На платформе можно онлайн купить билет на автобус Киев – Варшава, проверить расписание, сравнить цены и условия разных перевозчиков.

Бронирование занимает пару минут. Заполните 4 поля:

- город отправления;

- город назначения;

- дата поездки;

- количество пассажиров.

Нажмите «Поиск». На экране появится список доступных рейсов с ориентировочным временем в пути, стоимостью и местом посадки.

Оплата и электронный билет

Оплата проходит картой на сайте, а полученный после этого билет на автобус Киев – Варшава приходит на почту и остается в личном кабинете. Печатать не обязательно, на границе и водителю при посадке достаточно показать его с экрана телефона.

Все изменения в рейсах сразу отображаются на сайте, а система предлагает только те, на которые реально остались места на выбранную дату. Проверить расписание автобусов Киев – Варшава можно даже с телефона на сайте INFOBUS.

Частые вопросы

Сколько стоят билеты на автобус Киев – Варшава?

Средняя цена зависит от нескольких факторов. Купленный заранее билет обычно дешевле, чем в последний момент. На стоимость также влияет наличие дополнительных удобств.

Сколько ехать автобусом из Киева в Варшаву?

От 15 до 20 часов. Точное время зависит от загруженности пограничного перехода, времени суток, количества остановок.

Где купить билеты на автобус Киев – Варшава?

Онлайн, через сервис INFOBUS. Там собраны предложения разных перевозчиков на этом направлении. Сразу можно сравнить цены, расписание и забронировать билет за пару минут.

Откуда едет автобус из Киева в Варшаву?

С центрального автовокзала Киева и нескольких дополнительных остановок в разных районах города — точный список точек посадки указан при бронировании конкретного рейса. В Варшаве большинство рейсов прибывает на автовокзал Warszawa Zachodnia.