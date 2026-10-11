Динамо Киев - Карпаты (11.10.2026) | Чемпионат Украины 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Динамо (Киев) и Карпаты. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 13:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Денис Шурман. Игра прошла на стадионе «Валерий Лобановский» в городе Киев.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Динамо (Киев) (схема 4-1-4-1): Георгий Бущан, Алексей Сыч, Томаш Кендзёра, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Джастин Лонвейк, Валентин Рубчинский, Владислав Кабаев, Матвей Пономаренко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Карпаты на сегодняшнюю встречу: Роман Мысак, Денис Мирошниченко, Владислав Бабогло, Жан Педросо, Роман Вантух, Амбросий Чачуа, Марко Сапуга, Моха Мухлисс, Хебер Алькаин, Жозеф Сери, Назарий Русин.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Назарий Русин (Карпаты).

На 30-й минуте в карточку арбитра попал Валентин Рубчинский (Динамо (Киев)).

На 48-й минуте предупреждение получил Жозеф Сери (Карпаты).

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Марко Сапуга (Карпаты).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Карпаты поле покинул Жозеф Сери, а вместо него вышел Ростислав Лях.

На 62-й минуте Назарий Русин (Карпаты) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Владислав Кабаев на поле появился Кессе Ба (Динамо (Киев)).

На 63-й минуте в составе Динамо (Киев) поле покинул Андрей Ярмоленко, а вместо него вышел Назар Волошин.

На 66-й минуте матча команда Динамо (Киев) открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Матвей Пономаренко. Счет стал 1:0.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марко Сапуга на поле появился Иван Калеро (Карпаты).

На 68-й минуте в составе Карпаты поле покинул Роман Вантух, а вместо него вышел Oleksandr Dyedov.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джастин Лонвейк на поле появился Николай Михайленко (Динамо (Киев)).

На 77-й минуте в карточку арбитра попал Кессе Ба (Динамо (Киев)).

На 84-й минуте в составе Динамо (Киев) поле покинул Валентин Рубчинский, а вместо него вышел Александр Пихалёнок.

На 85-й минуте предупреждение получил Матвей Пономаренко (Динамо (Киев)).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Денис Мирошниченко на поле появился Эрики Даниэль Родригес Бенто (Карпаты).

На 86-й минуте в составе Карпаты поле покинул Моха Мухлисс, а вместо него вышел Феллипе Виейра Кардозу.

На 87-й минуте в карточку арбитра попал Oleksandr Dyedov (Карпаты).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Динамо (Киев) и Карпаты завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Динамо (Киев).

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