Кристал Пэлас - Ноттингем Форест (11.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Кристал Пэлас и Ноттингем Форрест. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Питер Банкес. Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Кристал Пэлас (схема 3-4-2-1): Вальтер Бенитес, Джефферсон Лерма, Крис Ричардс, Джейди Канво, Анан Халаили, Адам Уортон, Квинтен Тимбер, Тайрик Митчелл, Даити Камада, Йереми Пино, Йёрген Странд Ларсен.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ноттингем Форрест на сегодняшнюю встречу: Матц Зельс, Ола Айна, Усман Диоманде, Мурило, Даниэль Муньос, Ксавер Шлагер, Джеймс Макати, Неко Уильямс, Морган Гиббс-Уайт, Дан Ндойе, Лиам Делап.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 3-й минуте матча команда Ноттингем Форрест открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дан Ндойе. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 16-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джефферсон Лерма (Кристал Пэлас).

На 41-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Даити Камада. Счет стал 1:1.

На 45-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Джефферсон Лерма. Счет стал 2:1.

На 59-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Йереми Пино. Счет стал 3:1.

На 60-й минуте в карточку арбитра попал Йереми Пино (Кристал Пэлас).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 66-й минуте в составе Ноттингем Форрест поле покинул Ксавер Шлагер, а вместо него вышел Ибраим Сангаре.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дан Ндойе на поле появился Каллум Хадсон-Одои (Ноттингем Форрест).

На 72-й минуте в составе Ноттингем Форрест поле покинул Лиам Делап, а вместо него вышел Крис Вуд.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джефферсон Лерма на поле появился Онест Аханор (Кристал Пэлас).

На 73-й минуте предупреждение получил Ола Айна (Ноттингем Форрест).

На 83-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Йереми Пино, а вместо него вышел Исмаила Сарр.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йёрген Странд Ларсен на поле появился Эдди Нкетия (Кристал Пэлас).

На 83-й минуте в составе Ноттингем Форрест поле покинул Ола Айна, а вместо него вышел Арно Калимуэндо.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даити Камада на поле появился Дуайт Макнил (Кристал Пэлас).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Мурило (Ноттингем Форрест).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Кристал Пэлас и Ноттингем Форрест завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Кристал Пэлас.

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