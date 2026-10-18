Динамо Москва - ЦСКА (18.10.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Динамо Москва и ЦСКА Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Андрей Прокопов. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в городе Москва и собрала 23 925 зрителей на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Динамо Москва (схема 4-2-3-1): Андрей Лунёв, Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Давид Рикардо, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Данил Глебов, Ярослав Гладышев, Бителло, Артур Гомес, Константин Тюкавин.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ЦСКА Москва на сегодняшнюю встречу: Владислав Тороп, Мохамед Аззи, Жоао Виктор, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Иван Олейников, Кирилл Глебов, Лусиано Гонду.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 27-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лусиано Гонду (ЦСКА Москва).

На 31-й минуте матча команда Динамо Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Константин Тюкавин. Счет стал 1:0.

На 43-й минуте поединка команда ЦСКА Москва сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Иван Обляков. Счет стал 1:1.

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Даниил Фомин (Динамо Москва).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 67-й минуте в составе ЦСКА Москва поле покинул Кирилл Глебов, а вместо него вышел Матеус Алвес.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Гомес на поле появился Максимилиано Гутьеррес (Динамо Москва).

На 69-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Дмитрий Скопинцев, а вместо него вышел Максим Осипенко.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лусиано Гонду на поле появился Максим Воронов (ЦСКА Москва).

На 76-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Ярослав Гладышев, а вместо него вышел Виктор Окишор.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Олейников на поле появился Имран Фиров (ЦСКА Москва).

На 81-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Константин Тюкавин, а вместо него вышел Иван Сергеев.

На 88-й минуте поединка команда Динамо Москва сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Роберто Фернандес. Счет стал 2:1.

На 90-й минуте предупреждение получил Роберто Фернандес (Динамо Москва).

На 90-й минуте поединка команда Динамо Москва сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Виктор Окишор. Счет стал 3:1.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Данил Глебов (Динамо Москва).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Динамо Москва и ЦСКА Москва завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Динамо Москва.

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