Лион - Ницца (18.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Олимпик Лион и Ницца. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франсуа Летексье. Игра прошла на стадионе «Групама Арена» в городе Лион.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Олимпик Лион (схема 4-2-3-1): Реми Дескамп, Закари Атекаме, Клинтон Мата, Мусса Ниакате, Абнер Винисиус, Таннер Тессманн, Мадс Бидструп, Каиль Будаш, Ноа Нартеи, Жюльен Дюранвиль, Павел Шульц.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ницца на сегодняшнюю встречу: Иванн Диуф, Мохамед Абдельмонем, Юссуф Ндайишимие, Ксавье Мандза, Жонатан Клосс, Аксель Витсель, Ишам Будауи, Нильс Нкунку, Готье Эйн, Мохамед Эль-Амин Амура, Элье Ваи.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 10-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Нильс Нкунку (Ницца).

На 18-й минуте матча команда Ницца открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Элье Ваи. Счет стал 0:1.

На 32-й минуте поединка команда Олимпик Лион сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Павел Шульц. Счет стал 1:1.

На 36-й минуте поединка команда Олимпик Лион сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Таннер Тессманн. Счет стал 2:1.

На 48-й минуте в карточку арбитра попал Мохамед Абдельмонем (Ницца).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Ноа Нартеи, а вместо него вышел Корентен Толиссо.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жюльен Дюранвиль на поле появился Кейто Накамура (Олимпик Лион).

На 65-й минуте предупреждение получил Мохамед Эль-Амин Амура (Ницца).

На 70-й минуте Кейто Накамура (Олимпик Лион) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 75-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Каиль Будаш, а вместо него вышел Феликс Бахер.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохамед Абдельмонем на поле появился Алиду Сейду (Ницца).

На 81-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Павел Шульц, а вместо него вышел Халис Мерах.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абнер Винисиус на поле появился Рубен Клюйверт (Олимпик Лион).

На 87-й минуте в составе Ницца поле покинул Ксавье Мандза, а вместо него вышел Софьян Диоп.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Аксель Витсель на поле появился Морган Сансон (Ницца).

На 87-й минуте в составе Ницца поле покинул Готье Эйн, а вместо него вышел Исак Янссон.

На 90-й минуте предупреждение получил Элье Ваи (Ницца).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Олимпик Лион и Ницца завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Олимпик Лион.

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