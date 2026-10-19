Ювентус - Лацио (18.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ювентус и Лацио. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Давиде Маса. Игра прошла на стадионе «Альянц Стадиум» в городе Турин.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ювентус (схема 4-2-3-1): Гульельмо Викарио, Пьер Калулу, Глейсон Бремер, Джон Лукуми, Зеки Челик, Дуглас Луис, Пап Матар Сарр, Николас Гонсалес, Уэстон Маккенни, Керим Алайбегович, Рандаль Коло-Муани.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лацио на сегодняшнюю встречу: Христос Мандас, Романо Флориани, Йосип Шутало, Оливер Провстгаард, Нуну Тавареш, Давиде Фраттези, Реда Белаяне, Кеннет Тейлор, Густав Исаксен, Тиджани Нослин, Маттиа Дзакканьи.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 37-й минуте матча команда Лацио открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Оливер Провстгаард. Счет стал 0:1.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 41-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кеннет Тейлор (Лацио).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Ювентус поле покинул Керим Алайбегович, а вместо него вышел Ник Вольтемаде.
На 48-й минуте в карточку арбитра попал Маттиа Дзакканьи (Лацио).
На 66-й минуте поединка команда Лацио сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Густав Исаксен. Счет стал 0:2.
На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дуглас Луис на поле появился Франсишку Консейсан (Ювентус).
На 67-й минуте в составе Ювентус поле покинул Николас Гонсалес, а вместо него вышел Эдон Жегрова.
На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кеннет Тейлор на поле появился Фисайо Деле-Баширу (Лацио).
На 69-й минуте в составе Лацио поле покинул Тиджани Нослин, а вместо него вышел Андреа Пинамонти.
На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Зеки Челик на поле появился Андреа Камбьязо (Ювентус).
На 79-й минуте в составе Лацио поле покинул Густав Исаксен, а вместо него вышел Мануэль Лаццари.
На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттиа Дзакканьи на поле появился Альфонсо Педраса (Лацио).
На 87-й минуте в составе Ювентус поле покинул Пап Матар Сарр, а вместо него вышел Жереми Бога.
На 89-й минуте поединка команда Лацио сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Фисайо Деле-Баширу. Счет стал 0:3.
Итог встречи
На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ювентус и Лацио завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Лацио.
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