Ювентус - Лацио (18.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ювентус и Лацио. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Давиде Маса. Игра прошла на стадионе «Альянц Стадиум» в городе Турин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ювентус (схема 4-2-3-1): Гульельмо Викарио, Пьер Калулу, Глейсон Бремер, Джон Лукуми, Зеки Челик, Дуглас Луис, Пап Матар Сарр, Николас Гонсалес, Уэстон Маккенни, Керим Алайбегович, Рандаль Коло-Муани.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лацио на сегодняшнюю встречу: Христос Мандас, Романо Флориани, Йосип Шутало, Оливер Провстгаард, Нуну Тавареш, Давиде Фраттези, Реда Белаяне, Кеннет Тейлор, Густав Исаксен, Тиджани Нослин, Маттиа Дзакканьи.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 37-й минуте матча команда Лацио открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Оливер Провстгаард. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 41-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кеннет Тейлор (Лацио).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Ювентус поле покинул Керим Алайбегович, а вместо него вышел Ник Вольтемаде.

На 48-й минуте в карточку арбитра попал Маттиа Дзакканьи (Лацио).

На 66-й минуте поединка команда Лацио сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Густав Исаксен. Счет стал 0:2.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дуглас Луис на поле появился Франсишку Консейсан (Ювентус).

На 67-й минуте в составе Ювентус поле покинул Николас Гонсалес, а вместо него вышел Эдон Жегрова.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кеннет Тейлор на поле появился Фисайо Деле-Баширу (Лацио).

На 69-й минуте в составе Лацио поле покинул Тиджани Нослин, а вместо него вышел Андреа Пинамонти.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Зеки Челик на поле появился Андреа Камбьязо (Ювентус).

На 79-й минуте в составе Лацио поле покинул Густав Исаксен, а вместо него вышел Мануэль Лаццари.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттиа Дзакканьи на поле появился Альфонсо Педраса (Лацио).

На 87-й минуте в составе Ювентус поле покинул Пап Матар Сарр, а вместо него вышел Жереми Бога.

На 89-й минуте поединка команда Лацио сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Фисайо Деле-Баширу. Счет стал 0:3.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ювентус и Лацио завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Лацио.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!