Айнтрахт - Гамбург (01.11.2026) | Чемпионат Германии 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Айнтрахт Франкфурт и Гамбург. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Флориан Экнер. Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» в городе Франкфурт.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Айнтрахт Франкфурт (схема 4-2-3-1): Ноа Атуболу, Элиас Баум, Робин Кох, Лилиан Брассье, Кейта Косуги, Рафаэль Оньедика, Ноэль Асеко, Рицу Доан, Джан Узун, Фарес Шаиби, Юнес Эбнуталиб.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Гамбург на сегодняшнюю встречу: Даниэль Фернандеш, Шафик Нанджа, Джордан Торунарига, Вармед Омари, Давид Мёллер Вольф, Альбер Самби Локонга, Миро Мухайм, Луи Лемке, Мартен Аделин, Альберт Грёнбек, Терем Моффи.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Adolf Hütter (Айнтрахт Франкфурт).

На 10-й минуте матча команда Айнтрахт Франкфурт открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Вармед Омари. Счет стал 1:0.

На 14-й минуте поединка команда Гамбург сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Терем Моффи. Счет стал 1:1.

На 33-й минуте в карточку арбитра попал Шафик Нанджа (Гамбург).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Айнтрахт Франкфурт поле покинул Кейта Косуги, а вместо него вышел Ансгар Кнауфф.

На 47-й минуте поединка команда Айнтрахт Франкфурт сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Рафаэль Оньедика. Счет стал 2:1.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Луи Лемке на поле появился Закария Эль-Уахди (Гамбург).

На 63-й минуте в составе Гамбург поле покинул Терем Моффи, а вместо него вышел Патсон Дака.

На 69-й минуте поединка команда Айнтрахт Франкфурт сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Юнес Эбнуталиб. Счет стал 3:1.

На 70-й минуте предупреждение получил Мартен Аделин (Гамбург).

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юнес Эбнуталиб на поле появился Йонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт).

На 76-й минуте в карточку арбитра попал Вармед Омари (Гамбург).

На 80-й минуте в составе Гамбург поле покинул Альбер Самби Локонга, а вместо него вышел Кофи Джереми Амоако.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартен Аделин на поле появился Александр Рёссинг-Лелесиит (Гамбург).

На 85-й минуте предупреждение получил Элиас Баум (Айнтрахт Франкфурт).

На 88-й минуте в составе Гамбург поле покинул Альберт Грёнбек, а вместо него вышел Отто Штанге.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ноэль Асеко на поле появился Марио Гётце (Айнтрахт Франкфурт).

На 90-й минуте в составе Айнтрахт Франкфурт поле покинул Джан Узун, а вместо него вышел Нико Иличевич.

На 90+8-й минуте в карточку арбитра попал Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт).

На 90+8-й минуте предупреждение получил Отто Штанге (Гамбург).

Итог встречи

На 98-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Айнтрахт Франкфурт и Гамбург завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Айнтрахт Франкфурт.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!