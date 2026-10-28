Ростов - Акрон (28.10.2026) | Кубок России 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК Ростов и Акрон Тольятти. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК Ростов (схема 4-2-3-1): Рустам Ятимов, Даниил Хлусевич, Умар Сако, Дмитрий Чистяков, Давид Семенчук, Ярослав Михайлов, Данила Прохин, Роналдо, Даниил Шанталий, Имран Азнауров, Тимур Сулейманов.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Акрон Тольятти на сегодняшнюю встречу: Игнат Тереховский, Йомар Роча, Йонуц Неделчару, Марат Бокоев, Денис Попенков, Милутин Видосавлевич, Хетаг Хосонов, Стефан Лончар, Арсений Дмитриев, Артём Шуманский, Кевин Аревало.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда ФК Ростов открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Роналдо. Счет стал 1:0.

На 16-й минуте поединка команда ФК Ростов сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Даниил Шанталий. Счет стал 2:0.

На 22-й минуте поединка команда ФК Ростов сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Давид Семенчук. Счет стал 3:0.

На 46-й минуте поединка команда ФК Ростов сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Иван Комаров. Счет стал 4:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе ФК Ростов поле покинул Тимур Сулейманов, а вместо него вышел Иван Комаров.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йомар Роча на поле появился Вячеслав Бардыбахин (Акрон Тольятти).

На 46-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Хетаг Хосонов, а вместо него вышел Слободан Тедич.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артём Шуманский на поле появился Кристиян Бистрович (Акрон Тольятти).

На 48-й минуте поединка команда ФК Ростов сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Данила Прохин. Счет стал 5:0.

На 53-й минуте поединка команда Акрон Тольятти сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Арсений Дмитриев. Счет стал 5:1.

На 55-й минуте в составе ФК Ростов поле покинул Роналдо, а вместо него вышел Кирилл Чебураков.

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данила Прохин на поле появился Алексей Миронов (ФК Ростов).

На 64-й минуте в составе ФК Ростов поле покинул Умар Сако, а вместо него вышел Виктор Мелёхин.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арсений Дмитриев на поле появился Дмитрий Пестряков (Акрон Тольятти).

На 70-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Кевин Аревало, а вместо него вышел Максим Болдырев.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 73-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Вячеслав Бардыбахин (Акрон Тольятти).

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Имран Азнауров на поле появился Олакунле Олусегун (ФК Ростов).

На 90+1-й минуте поединка команда ФК Ростов сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Олакунле Олусегун. Счет стал 6:1.

Итог встречи

На 91-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК Ростов и Акрон Тольятти завершился с итоговым счетом 6:1 в пользу команды ФК Ростов.

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