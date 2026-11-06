Селтик - Бешикташ (05.11.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 5 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Селтик и Бешикташ. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Саша Штегеманн. Игра прошла на стадионе «Селтик Парк» в городе Глазго.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Селтик (схема 4-2-3-1): Сэм Джонстон, Жордан Лотомба, Кэмерон Картер-Викерс, Лиам Скейлз, Киран Тирни, Каллум Макгрегор, Мика Баур, Джеймс Форрест, Бенджамин Нюгрен, Себастьян Тунекти, Каспер Хёг.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бешикташ на сегодняшнюю встречу: Александр Нюбель, Амир Мурильо, Эммануэль Агбаду, Эмирхан Топчу, Кассум Уаттара, Джуниор Олаитан, Салих Озджан, Вацлав Черны, Леандро Троссар, Эрнест Поку, О Хён Гю.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 54-й минуте Джуниор Олаитан (Бешикташ) не сумел реализовать пенальти.

На 54-й минуте матча команда Бешикташ открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джуниор Олаитан. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 60-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Бенджамин Нюгрен (Селтик).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе Селтик поле покинул Жордан Лотомба, а вместо него вышел Колби Донован.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьян Тунекти на поле появился Каллум Осман (Селтик).

На 61-й минуте в составе Селтик поле покинул Джеймс Форрест, а вместо него вышел Камило Дуран.

На 62-й минуте поединка команда Селтик сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Каллум Осман. Счет стал 1:1.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эммануэль Агбаду на поле появился Тьягу Джало (Бешикташ).

На 70-й минуте в составе Бешикташ поле покинул О Хён Гю, а вместо него вышел Душан Влахович.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Салих Озджан на поле появился Оркун Кёкчю (Бешикташ).

На 77-й минуте в составе Селтик поле покинул Каспер Хёг, а вместо него вышел Айсем Хассан.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кэмерон Картер-Викерс на поле появился Дэйн Мюррей (Селтик).

На 78-й минуте поединка команда Селтик сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Камило Дуран. Счет стал 2:1.

На 83-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Вацлав Черны, а вместо него вышел Илхан Факили.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кассум Уаттара на поле появился Рыдван Йылмаз (Бешикташ).

На 85-й минуте поединка команда Бешикташ сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Оркун Кёкчю. Счет стал 2:2.

На 87-й минуте поединка команда Селтик сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Камило Дуран. Счет стал 3:2.

На 90+4-й минуте в карточку арбитра попал Амир Мурильо (Бешикташ).

На 90+5-й минуте предупреждение получил Эмирхан Топчу (Бешикташ).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Селтик и Бешикташ завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Селтик.

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