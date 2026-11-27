В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ювентус и Омония Никосия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Самуэль Барротт. Игра прошла на стадионе «Альянц Стадиум» в городе Турин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ювентус (схема 3-4-3): Нето, Федерико Гатти, Джон Лукуми, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо, Пап Матар Сарр, Дуглас Луис, Хуан Кабаль, Франсишку Консейсан, Джефф Эхатор, Жереми Бога.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Омония Никосия на сегодняшнюю встречу: Томас Камински, Лоик Него, Сену Кулибали, Любомир Шатка, Жан-Кевин Дюверн, Панайотис Андреу, Матео Марич, Флорин Тэнасе, Муамер Танкович, Джейден Монтнор, Андроникос Какуллис.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 10-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Флорин Тэнасе (Омония Никосия).

На 15-й минуте матча команда Омония Никосия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Любомир Шатка. Счет стал 0:1.

На 34-й минуте в карточку арбитра попал Джон Лукуми (Ювентус).

На 37-й минуте поединка команда Ювентус сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Андреа Камбьязо. Счет стал 1:1.

На 43-й минуте поединка команда Ювентус сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Джефф Эхатор. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Ювентус поле покинул Хуан Кабаль, а вместо него вышел Зеки Челик.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андроникос Какуллис на поле появился Лоис Диони (Омония Никосия).

На 46-й минуте в составе Омония Никосия поле покинул Флорин Тэнасе, а вместо него вышел Эвандро Коста.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Панайотис Андреу на поле появился Люк Брауверс (Омония Никосия).

На 59-й минуте в составе Омония Никосия поле покинул Лоик Него, а вместо него вышел Юре Балковец.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дуглас Луис на поле появился Тён Копмейнерс (Ювентус).

На 66-й минуте в составе Ювентус поле покинул Джефф Эхатор, а вместо него вышел Ник Вольтемаде.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джон Лукуми на поле появился Уэстон Маккенни (Ювентус).

На 68-й минуте поединка команда Ювентус сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Франсишку Консейсан. Счет стал 3:1.

На 70-й минуте в составе Омония Никосия поле покинул Муамер Танкович, а вместо него вышел Ангелос Неофиту.

На 73-й минуте поединка команда Ювентус сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Жереми Бога. Счет стал 4:1.

На 81-й минуте предупреждение получил Юре Балковец (Омония Никосия).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франсишку Консейсан на поле появился Рандаль Коло-Муани (Ювентус).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ювентус и Омония Никосия завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Ювентус.

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