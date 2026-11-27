В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами НЕК и Стад Ренне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ненад Минакович. Игра прошла на стадионе «Стадион де Гофферт» в городе Неймеген.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав НЕК (схема 3-4-2-1): Гонсало Креттас, Тобиас Сторм, Ахметджан Каплан, Деверон Фонвилле, Виллум Тор Виллумссон, Дарко Неяшмич, Ноэ Лебретон, Клемент Бишофф, Чэрон Шери, Душан Тадич, Брайан Линссен.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Стад Ренне на сегодняшнюю встречу: Брис Самба, Брайан Рейнольдс, Абдельхамид Аит Будлал, Чарли Крессвелл, Гонсалу Оливейра, Махамаду Нагида, Себастьян Шиманьски, Адриен Томассон, Джауи Сиссе, Булайе Диа, Эстебан Леполь.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 15-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Деверон Фонвилле (НЕК).

На 29-й минуте матча команда НЕК открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Брайан Линссен. Счет стал 1:0.

На 36-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Адриен Томассон. Счет стал 1:1.

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Адриен Томассон (Стад Ренне).

На 59-й минуте предупреждение получил Абдельхамид Аит Будлал (Стад Ренне).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе НЕК поле покинул Тобиас Сторм, а вместо него вышел Габриэль Брас.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эстебан Леполь на поле появился Исса Сумаре (Стад Ренне).

На 72-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Булайе Диа, а вместо него вышел Муса Аль-Тамари.

На 81-й минуте поединка команда НЕК сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Чэрон Шери. Счет стал 2:1.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьян Шиманьски на поле появился Элиэзер Майенда (Стад Ренне).

На 82-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Джауи Сиссе, а вместо него вышел Хенрик До Марколино.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абдельхамид Аит Будлал на поле появился Людовик Блас (Стад Ренне).

На 83-й минуте в карточку арбитра попал Виллум Тор Виллумссон (НЕК).

На 86-й минуте в составе НЕК поле покинул Чэрон Шери, а вместо него вышел Деннис Гайгер.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Душан Тадич на поле появился Джамиро Монтейро (НЕК).

На 87-й минуте в составе НЕК поле покинул Виллум Тор Виллумссон, а вместо него вышел Кевин Керс.

На 89-й минуте поединка команда НЕК сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Клемент Бишофф. Счет стал 3:1.

На 90+1-й минуте предупреждение получил Чарли Крессвелл (Стад Ренне).

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ноэ Лебретон на поле появился Кай Сирхёйс (НЕК).

На 90+2-й минуте в карточку арбитра попал Кевин Керс (НЕК).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами НЕК и Стад Ренне завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды НЕК.

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