В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бешикташ и Хапоэль Беэр-Шева. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мортен Крох. Игра прошла на стадионе «Батуми Арена» в городе Батуми.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бешикташ (схема 4-3-3): Доган Алемдар, Тайлан Булут, Тьягу Джало, Эмирхан Топчу, Кассум Уаттара, Уилфред Ндиди, Салих Озджан, Оркун Кёкчю, Вацлав Черны, О Хён Гю, Илхан Факили.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Хапоэль Беэр-Шева на сегодняшнюю встречу: Марко Вольф, Гай Мизрахи, Джибриль Диоп, Мигель Витор, Педро Амадор, Форсон Аманква, Нив Иехошуа, Захи Ахмед, Мохамад Абу Руми, Игорь Златанович, Йонас Маледе.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Йонас Маледе (Хапоэль Беэр-Шева).

На 22-й минуте в карточку арбитра попал Салих Озджан (Бешикташ).

На 45+4-й минуте Оркун Кёкчю (Бешикташ) не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Эмирхан Топчу, а вместо него вышел Ясин Озджан.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо О Хён Гю на поле появился Душан Влахович (Бешикташ).

На 59-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Уилфред Ндиди, а вместо него вышел Джуниор Олаитан.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Илхан Факили на поле появился Леандро Троссар (Бешикташ).

На 59-й минуте в составе Хапоэль Беэр-Шева поле покинул Йонас Маледе, а вместо него вышел Жуан Виктор.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохамад Абу Руми на поле появился Адриан Угарриса (Хапоэль Беэр-Шева).

На 73-й минуте предупреждение получил Форсон Аманква (Хапоэль Беэр-Шева).

На 75-й минуте матча команда Бешикташ открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джуниор Олаитан. Счет стал 1:0.

На 76-й минуте в карточку арбитра попал Джуниор Олаитан (Бешикташ).

На 76-й минуте в составе Хапоэль Беэр-Шева поле покинул Игорь Златанович, а вместо него вышел Джавон Ист.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Захи Ахмед на поле появился Элиэль Перец (Хапоэль Беэр-Шева).

На 77-й минуте в составе Хапоэль Беэр-Шева поле покинул Гай Мизрахи, а вместо него вышел Идан Нахмиас.

На 86-й минуте предупреждение получил Кассум Уаттара (Бешикташ).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вацлав Черны на поле появился Эрнест Поку (Бешикташ).

На 90-й минуте поединка команда Бешикташ сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Оркун Кёкчю. Счет стал 2:0.

На 90+1-й минуте в карточку арбитра попал Оркун Кёкчю (Бешикташ).

На 90+3-й минуте поединка команда Хапоэль Беэр-Шева сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Джавон Ист. Счет стал 2:1.

На 90+6-й минуте предупреждение получил Элиэль Перец (Хапоэль Беэр-Шева).

На 90+6-й минуте в карточку арбитра попал Ясин Озджан (Бешикташ).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бешикташ и Хапоэль Беэр-Шева завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Бешикташ.

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