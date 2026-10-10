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Оренбург - Динамо Махачкала 10 октября обзор матча

Дата публикации: 10-10-2026

Оренбург - Динамо Махачкала 10.10.2026 РПЛ

События матча Оренбург - Динамо Махачкала
17'
Гедеон Гузина (1 - 0)
39'
Джон Паласиос (2 - 0)
46'
Андрес Аларкон / Ильяс Ахмедов
46'
Миро / Марат Апшацев
53'
Гедеон Гузина (3 - 0)
54'
Никита Карабашев
69'
Джорди Томпсон (4 - 0)Пенальти
70'
Антон Лукашов / Джорди Томпсон
70'
Андрей Касаджиков / Дмитрий Рыбчинский
74'
Дмитрий Александров / Уссем Эддин Мрезиг
74'
Кирилл Зинович / Гамид Агаларов
78'
Данила Хотулёв / Алексей Татаев
78'
Ренат Голыбин / Дамиан Пуэбла
78'
Владимир Хубулов / Даниил Лесовой
81'
Егор Назаренко / Гедеон Гузина
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