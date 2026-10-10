Оренбург - Динамо Махачкала 10 октября обзор матча
Дата публикации: 10-10-2026
События матча Оренбург - Динамо Махачкала
17'
⚽
Гедеон Гузина (1 - 0)
39'
⚽
Джон Паласиос (2 - 0)
46'
⇄
Андрес Аларкон / Ильяс Ахмедов
46'
⇄
Миро / Марат Апшацев
53'
⚽
Гедеон Гузина (3 - 0)
54'
Никита Карабашев
69'
⚽
Джорди Томпсон (4 - 0)Пенальти
70'
⇄
Антон Лукашов / Джорди Томпсон
70'
⇄
Андрей Касаджиков / Дмитрий Рыбчинский
74'
⇄
Дмитрий Александров / Уссем Эддин Мрезиг
74'
⇄
Кирилл Зинович / Гамид Агаларов
78'
⇄
Данила Хотулёв / Алексей Татаев
78'
⇄
Ренат Голыбин / Дамиан Пуэбла
78'
⇄
Владимир Хубулов / Даниил Лесовой
81'
⇄
Егор Назаренко / Гедеон Гузина
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