Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
29 Ноября 2026 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|5
|зщ
|Льюис Данк
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|14
|пз
|Чема Андрес
|13
|пз
|Паскаль Грос
|26
|пз
|Ясин Аяри
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Даниэль Бёрн
|37
|зщ
|Амар Дедич
|3
|зщ
|Льюис Холл
|11
|пз
|Харви Барнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
|67
|пз
|Льюис Майли
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|19
|пз
|Энтони Эланга
|10
|нп
|Уильям Осула
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|02.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|11
|18
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|11
|17
|8
|Челси
|12
|16
|9
|Эвертон
|11
|16
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ноттингем Форест
|12
|12
|15
|Ковентри Сити
|11
|12
|16
|Фулхэм
|11
|11
|17
|Ипсвич Таун
|11
|11
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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