Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872 29 Ноября 2026 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 12-й тур Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл-апон-Тайн 1 вр Барт Вербрюгген 44 зщ Лука Вушкович 5 зщ Льюис Данк 21 зщ Оливье Боскальи 24 зщ Ферди Кадыоглу 25 пз Диего Гомес 29 пз Максим Де Кёйпер 14 пз Чема Андрес 13 пз Паскаль Грос 26 пз Ясин Аяри 10 нп Жоржиньо Рюттер 21 вр Лукаш Горничек 12 зщ Малик Тшау 33 зщ Даниэль Бёрн 37 зщ Амар Дедич 3 зщ Льюис Холл 11 пз Харви Барнс 28 пз Джо Уиллок 67 пз Льюис Майли 41 пз Джейкоб Рэмси 19 пз Энтони Эланга 10 нп Уильям Осула Главные тренеры Фабиан Марк Хюрцелер Маттиас Яйссле История личных встреч 02.05.2026 Англия — Премьер-лига 35-й тур 3 : 1 18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 1 04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 1 : 1 02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 2 ДВ 19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1 11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1 02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 3 : 1 18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур 4 : 1 13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур 0 : 0 05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 11 28 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 11 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 11 22 4 Лига чемпионов Ливерпуль 11 21 5 Лига Европы Борнмут 11 18 6 Лига Европы Брентфорд 11 17 7 Лига конференций Лидс Юнайтед 11 17 8 Челси 12 16 9 Эвертон 11 16 10 Тоттенхэм Хотспур 11 15 11 Халл Сити 11 14 12 Астон Вилла 11 14 13 Ньюкасл Юнайтед 11 13 14 Ноттингем Форест 12 12 15 Ковентри Сити 11 12 16 Фулхэм 11 11 17 Ипсвич Таун 11 11 18 Зона вылета Сандерленд 11 9 19 Зона вылета Манчестер Юнайтед 11 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 11 7