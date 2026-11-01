Сандерленд - Тоттенхэм Хотспур 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
29 Ноября 2026 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|22
|вр
|Робин Руфс
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|32
|зщ
|Трай Хам
|29
|пз
|Жюль Ахока
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|7
|пз
|Шемсдин Тальби
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|31
|вр
|Антонин Кински
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|8
|пз
|Конор Галлахер
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|68
|пз
|Лука Уильямс-Барнетт
|19
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|12.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|31.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|18.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|16.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 1
|13.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|17.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|13.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|07.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 1
|07.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|11
|18
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|11
|17
|8
|Челси
|12
|16
|9
|Эвертон
|11
|16
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ноттингем Форест
|12
|12
|15
|Ковентри Сити
|11
|12
|16
|Фулхэм
|11
|11
|17
|Ипсвич Таун
|11
|11
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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