Сассуоло - Наполи 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
29 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Наполи
Неаполь
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|20
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|3
|зщ
|Джош Дойг
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|18
|пз
|Неманья Матич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|10
|нп
|Доменико Берарди
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Франк Ангисса
|6
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|70
|нп
|Ноа Ланг
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 6
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|17.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|0 : 2
|29.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|4 : 0
|30.04.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|6 : 1
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 3
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|29
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|12
|27
| 5
Лига Европы
|Комо
|12
|26
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|21
|7
|Фрозиноне
|12
|20
|8
|Болонья
|13
|19
|9
|Наполи
|12
|18
|10
|Дженоа
|12
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|12
|15
|13
|Торино
|12
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Монца
|12
|10
|16
|Фиорентина
|12
|9
|17
|Парма
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|13
|7
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|12
|6
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