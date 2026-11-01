Фортуна - Херенвен 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
29 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|12
|зщ
|Иву Пинту
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|3
|зщ
|Родриго Гут
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|22
|пз
|Шайло 'т Занд
|14
|пз
|Свен Симонс
|9
|нп
|Антони Дескотт
|1
|вр
|Бернт Клавербур
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|16
|пз
|Marcus Linday
|20
|пз
|Якоб Тренсков
|14
|пз
|Levi Smans
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|8
|нп
|Nolhan Courtens
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|25.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 0
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|25.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|18.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Твенте
|13
|27
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|23
|8
|Камбюр
|13
|18
|9
|Гоу Эхед Иглс
|13
|17
|10
|Гронинген
|14
|16
|11
|ПЕК Зволле
|13
|15
|12
|НЕК Неймеген
|13
|14
|13
|Эксельсиор
|13
|14
|14
|Спарта
|13
|12
|15
|Утрехт
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|13
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|14
|4
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