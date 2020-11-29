Фейеноорд - Аякс 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
29 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|24
|зщ
|Тейс Крайевелд
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|10
|пз
|Лучано Валенте
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
|17
|нп
|Рейсс Нелсон
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Лукас Роза
|30
|зщ
|Арон Бауман
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|28
|пз
|Ив Биссума
|8
|пз
|Юлиан Брандт
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|43
|пз
|Райан Бунида
|10
|пз
|Оскар Глух
|99
|нп
|Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Мичел Санчес
История личных встреч
|22.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|6 : 0
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|05.04.2023
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|19.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|22.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Твенте
|13
|27
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|23
|8
|Камбюр
|13
|18
|9
|Гоу Эхед Иглс
|13
|17
|10
|Гронинген
|14
|16
|11
|ПЕК Зволле
|13
|15
|12
|НЕК Неймеген
|13
|14
|13
|Эксельсиор
|13
|14
|14
|Спарта
|13
|12
|15
|Утрехт
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|13
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|14
|4
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