Фулхэм - Борнмут 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
29 Ноября 2026 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Фулхэм
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|19
|пз
|Ши Чарльз
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|14
|пз
|Оскар Бобб
|24
|пз
|Джош Кинг
|9
|нп
|Родриго Мунис
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|37
|пз
|Райан
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|10
|пз
|Райан Кристи
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Альваро Арбелоа
|Марко Розе
История личных встреч
|09.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|03.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|14.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|03.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|11
|18
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|11
|17
|8
|Челси
|12
|16
|9
|Эвертон
|11
|16
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ноттингем Форест
|12
|12
|15
|Ковентри Сити
|11
|12
|16
|Фулхэм
|11
|11
|17
|Ипсвич Таун
|11
|11
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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