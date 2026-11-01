Лех П - Погонь 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
29 Ноября 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Главный судья: Пётр Лясык (Польша)
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Лех П
Познань
Погонь
Щецин
История личных встреч
|18.04.2026
|Польша — Экстракласса
|29-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|5 : 0
|02.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 2
|26.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|0 : 3
|28.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|16
|34
| 3
Лига Европы
|Пяст
|16
|28
| 4
Лига конференций
|Легия
|15
|27
|5
|Заглембе Л
|15
|26
|6
|Висла Кр
|15
|25
|7
|Погонь
|14
|24
|8
|Ягеллония
|14
|21
|9
|ГКС Катовице
|15
|21
|10
|Мотор
|15
|19
|11
|Корона
|15
|18
|12
|Висла Плоцк
|15
|15
|13
|Радомяк
|15
|15
|14
|Краковия
|15
|15
|15
|Ракув
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Видзев
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|15
|11
Кто победит?
0 голосов болельщиков