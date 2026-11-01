Осер - Марсель 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
29 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Осер
Осер
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Поль Нарди
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|13
|зщ
|Телли Сиве
|3
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|29
|пз
|Марвен Сеная
|5
|пз
|Кевин Дануа
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|21
|нп
|Ромен Февр
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
|74
|зщ
|Келиан Безахаф
|77
|пз
|Амин Арит
|14
|пз
|Игор Пайшао
|8
|пз
|Химад Абделли
|6
|пз
|Точукву Ннади
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|9
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
|Бруно Женезио
История личных встреч
|13.03.2026
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|13.05.2012
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|14.08.2011
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|01.05.2011
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|12
|21
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Марсель
|11
|18
|7
|Ницца
|11
|17
|8
|Монако
|11
|17
|9
|Ренн
|11
|17
|10
|Лорьян
|11
|16
|11
|Ланс
|11
|14
|12
|Тулуза
|11
|14
|13
|Ле-Ман
|11
|11
|14
|Труа
|11
|11
|15
|Осер
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|11
|2
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