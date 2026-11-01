Кристал Пэлас - Халл Сити 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
29 Ноября 2026 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Стартовый состав
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Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|25
|зщ
|Анан Халаили
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Джейди Канво
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
|18
|пз
|Даити Камада
|11
|нп
|Дуайт Макнил
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Льюи Койл
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|32
|зщ
|Нобель Менди
|21
|пз
|Эллиот Страуд
|27
|пз
|Реган Слейтер
|25
|пз
|Мэтти Крукс
|29
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
|7
|нп
|Сорба Томас
|9
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Томас Франк
|Сергей Якирович
История личных встреч
|14.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|4 : 0
|10.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|25.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|04.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|23.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|11
|18
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|11
|17
|8
|Челси
|12
|16
|9
|Эвертон
|11
|16
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ноттингем Форест
|12
|12
|15
|Ковентри Сити
|11
|12
|16
|Фулхэм
|11
|11
|17
|Ипсвич Таун
|11
|11
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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